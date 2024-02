Papo sobre sexo, alfinetadas e Davi: a madrugada sem festa no BBB 24

A madrugada de domingo (11) no BBB 24 (Globo) foi atípica. Sem a tradicional festa, os brothers e sisters receberam comidas e bebidas e curtiram na área externa, ao som de músicas tocadas pela produção.

O que aconteceu na madrugada

Fernanda se preocupa com 'sociopatia'.Os brothers estavam deitados enquanto conversavam sobre as visões que tinham do jogo. Fernanda disse se preocupar com 'sociopatia' de sisters, e Rodriguinho mencionou movimentos calculados de Alane e Wanessa Camargo. "Quando eu vejo umas pessoas tão pautadas aqui na casa, me preocupe. No sentido de sociopatia real. Do tipo: car*lho, essa pessoa tá muito preparada! Num nível doente, ou profissional. Alguém vem preparado?"

Pitel opinou sobre o jogo de Isabelle em conversa com Lucas. "É um jogo muito cômodo não estar de lado nenhum, no caso dela. Não ter posicionamento nenhum. A gente tava fazendo a divisão dos 'grupos' e a gente simplesmente esqueceu dela. E qual é seu jogo? Ficar sozinha é um enredo muito bom. Nossa, você ficou sozinha, não se rendeu a nada. Mas também ninguém lhe protege'

Marcus apontou que Wanessa e Yasmin estão 'obcecadas' por Davi. "Elas são muito mais próximas de mim, mas elas estavam falando de queridômetro. Falei: 'Para, gente. Tá virando obsessão isso aí. Ta beirando obsessão'. Foi só isso".

Beatriz, que disse que seu segredo era o fato de ser virgem, contou como imagina sua primeira vez. "Eu vou ficar morrendo de vergonha. Quero no escuro. Mas quero me sentir muito amada".

Davi diz estar melhor após madrugada ruim. Depois de ser medicado e descansar, Davi acordou e conversou com Isabelle no Quarto Magia. Questionado por Wanessa e Yasmin, ele disse estar se sentindo melhor, apenas com um pouco de dor no corpo.

