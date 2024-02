'Rodovia da morte': as estradas mais perigosas do mundo, segundo seguradora

Viajar de carro ainda é a opção de muitos turistas que simplesmente amam dirigir, desejam explorar cantos inacessíveis de avião ou não querem gastar com passagem aérea.

No entanto, ao pegar a estrada é preciso uma dose extra de cuidado, especialmente quando é a primeira vez que se faz o percurso e não se conhece a qualidade do terreno ou a sinuosidade do trajeto. De acordo com estimativas da ONU (Organização das Nações Unidas), 1,35 milhão de pessoas morrem em acidentes de trânsito no mundo a cada ano.

Com o objetivo de alertar viajantes sobre as estradas mais perigosas, a seguradora de automóveis australiana Budget Direct encomendou ao estúdio de conteúdo britânico Neomam um levantamento anual das rodovias mais letais mundo afora.

Você pode ver o mapa ampliado, em inglês, ao clicar aqui. A seguir, mostramos algumas estradas perigosas destacadas pelo estudo, começando pela brasileira.

As estradas mais perigosas do mundo, segundo levantamento do Budget Direct e da Neomam Imagem: Divulgação

A estrada mais perigosa do Brasil

Rodovia da Morte (BR-116)

BR-116, na altura de Teresópolis (RJ) Imagem: Pinterest/Cláudia D'Elia

Apelidada de "Rodovia da Morte", a BR-116 é extensa: são 4.542 km de Fortaleza, no Ceará, a Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Ela cruza dez estados, ligando capitais como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza.

Apesar de ter sido duplicada em áreas metropolitanas, a via ainda apresenta trechos difíceis para o motorista navegar.

12 mil pessoas morreram na BR-116 nos últimos 10 anos, o que fez dela a estrada que mais mata no Brasil, segundo levantamento da Confederação Nacional do Transporte divulgado à rádio CBN de Curitiba no final de 2023.

Estradas entre as mais letais do mundo

I-45 (Interstate 45), Houston, nos EUA

Trecho da Interstate 45 (I-45), em Houston, Texas Imagem: Famartin/Creative Commons

Com 458,5 km de extensão, a I-45 liga Houston a Galveston, no Texas, passando por diversas cidades e dando acesso ainda a outras estradas no estado.

Graças a uma combinação de trechos urbanos movimentados e uma certa "complacência" dos motoristas, segundo a Budget Direct, ela se tornou palco de muitas mortes: por lá ocorrem 56,5 acidentes fatais a cada 160 km.

Por isso, o Condado de Harris atualmente está processando o Departamento de Transportes do Texas para evitar uma expansão planejada da "estrada assassina".

Rodovia 90, região do Mar Morto, em Israel

Rodovia 90, em Israel, na altura de Ketura, onde faz ligação com a Rodovia 40 Imagem: Hagai Agmon-Snir/Creative Commons

Mais fatal de todo o Oriente Médio, a estrada de 480 km liga Eilat, na fronteira com o Egito, a Metula, na fronteira com o Líbano, passando pela Cisjordânia e pela região do Mar Morto (que a rendeu o apelido de 'Estrada do Mar Morto).

A rodovia acumulou 233 mortes e 700 feridos entre 2003 e 2023, segundo a Budget Direct.

Com mais de 50 anos de idade, rodovia é motivo de preocupação para autoridades e membros da sociedade civil israelenses e palestinas, que já fizeram chamados públicos por obras para a sua manutenção e atualização. Seu trecho mais recente data dos anos 1960.

Estrada da Morte, Vale dos Yungas, na Bolívia

Pedalar pelos 64 km da 'Estrada da Morte', na Bolívia, virou uma atração turística macabra nos últimos anos Imagem: Getty Images/iStockphoto

O nome não é à toa: a boliviana "Estrada da Morte" tem má fama histórica de tantas catástrofes automobilísticas que aconteceram em seus 64 km de extensão.

No início dos anos 2000, cerca de 200 a 300 pessoas morriam ao ano em suas curvas perigosas de menos de 3 metros de largura. O Banco Interamericano de Desenvolvimento chegou a classificá-la, assim, como "a estrada mais perigosa do mundo".

Construída à beira das montanhas do Vale dos Yungas nos anos 30, a rodovia apresenta diversos desafios aos visitantes, como deslizamentos de terra e rochas, além de muita neblina graças à altitude. Ciclistas também eram vítimas frequentes em encontros com os carros nas curvas.

Por isso, em 2009, o governo boliviano resolveu tomar uma medida: aposentar o "Camino de la Muerte" para o trânsito regular, que foi redirecionado para um atalho, e realizar obras de manutenção.

Hoje, ela se tornou uma alternativa aos ciclistas que buscam aventura. Mesmo assim, visitantes ainda morrem tentando cruzar o complicado trecho, segundo reportagem do Discovery.

Estrada de Acra a Costa do Cabo, em Gana

Estrada de Acra a Costa do Cabo, em Gana Imagem: Reprodução/Facebook

Um trecho da Rodovia N1, a estrada que vai de Acra a Costa do Cabo é uma das mais letais de toda a África.

Entre 2004 e 2011, 6.104 acidentes e 7.465 mortos foram registrados em seus 75 km, segundo o Budget Direct. Cerca de 60% de todos os acidentes na região central do país em 2017 aconteceram por lá.

A Comissão Nacional de Segurança Rodoviária (NRSC) de Gana informou à BBC que altas velocidades, embriaguez ao volante, problemas técnicos nos veículos e motoristas sem habilitação são as principais causas dos acidentes no percurso.

A51, Milão, na Itália

Inaugurada há 51 anos, a rodovia de 29 km de extensão é conhecida como "Tangenziale Est di Milano" e faz parte do anel viário em torno da metrópole.

Apenas em 2016, a estrada atingiu uma média de 23 acidentes a cada quilômetro percorrido.

Por isso, são frequentes as notícias de fechamento temporário de seus trechos para trabalhos de manutenção e de reforço da segurança nas interligações.