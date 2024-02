Produção aconselha Davi no BBB 24: 'Saindo, você perde tudo'

Ao ser chamado ao confessionário após dizer que queria desistir do BBB 24 (Globo), Davi conversou com a produção do programa.

O que aconteceu

Enquanto Isabelle estava na sala e Davi no confessionário, foi possível ouvir uma parte da conversa da produção com o baiano.

"Você sabe que você saindo, você perde tudo, né? Você perde tudo. Perde a faculdade, perde tudo", disse a voz.

A produção o aconselhou. "Você já sabia que isso aqui era um jogo".

A voz ainda o questionou. "Você é essa pessoa que eles acham que você é? Não? Então tá tudo certo".

"É o que a gente conversou há um tempo... O que tá confuso na cabeça?", diz ainda.

As câmeras da sala foram cortadas logo na sequência.

Cerca de 10 minutos depois, Davi saiu do confessionário e foi tomar banho de piscina.

