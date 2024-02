Pitel alfineta o jogo de Isabelle no BBB 24: 'Jogo muito cômodo'

Pitel e Lucas discutiram sobre jogo de Isabelle no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

O líder da semana estava conversando sobre jogo com Pitel, que opinou sobre a atuação de Isabelle na casa.

Pittel: "É um jogo muito cômodo não estar de lado nenhum, no caso dela. Não ter posicionamento nenhum. A gente tava fazendo a divisão dos 'grupos' e a gente simplesmente esqueceu dela. E qual é seu jogo? Ficar sozinha é um enredo muito bom. Nossa, você ficou sozinha, naõ se rendeu a nada. Mas também ninguém lhe protege'

Pitel: "Ela tá na Xepa por causa das escolhas dela. Porque a partir do momento que você esoclhe não se posicionar em lado nenhum... Nem do seu mesmo! (...) Até quando? O conflito com a Yasmin acabou, você vai levar o que para o próximo Paredão?"

Lucas: "Falar do outro, briga do outro?"

