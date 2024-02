'Não sei se for por estratégia', questiona Michel sobre fala de Fernanda

Michel e Yasmin Brunet questionaram atitudes de Fernanda no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

O brother não gostou das falas de Fernanda em sua discussão com Alane, e conversou com a carioca sobre o assunto.

Mais tarde, Yasmin Brunet foi falar sobre Fernanda com Michel, que disse ter ouvido os dois lados da treta.

Yasmin: "Você acreditou nela?"

Michel: "Eu não comprei lado nenhum, fiz meu papel de falar o que foi errado. E eu acreditei no perdão dela. (...) Consigo ver esses dois lados, acho que as duas erraram, não tem certo. Não sei se ela me pediu desculpa por estratégia ou por coração. Eu acreditei"

Depois, os brothers falaram sobre Matteus e sua proximidade com Davi.

Yasmin: "Fala que não exclui ninguém, mas eu duvido muito que seja assim lá fora. (...) Não confio muito em gente que fica na defensiva"

