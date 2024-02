Marcus Vinícius chora e é consolado por Davi após formação do Paredão

Marcus Vinícius chorou após a formação do oitavo paredão do BBB 24. Disputando a berlinda com Davi e Isabelle, o motorista de aplicativo e outros colegas de confinamento consolaram o comissário de bordo na sala da casa.

O que aconteceu?

Marcus disputa o oitavo Paredão com Davi e Isabelle. Ele foi um dos quatro mais votados pela casa, perdeu a Prova Bate e Volta e entrou na disputa para continuar no programa.

Bia, Deniziane, Alane, Matteus, Lucas, Wanessa - inclusive, o motorista de aplicativo - consolaram o brother na sala da casa. Os colegas de confinamento pediram para o comissário ser mais confiante com o resultado.

Marcus: "Eu sei que tenho que ter confiança, mas eu vejo muita coisa linda na Isabelle. Eu não queria estar com ela, é uma pessoa que eu gosto muito. Davi também".

Davi: "Isabelle gosta de você e gosta de mim. Eu gosto da Isabelle, tá ligado?".

Marcus: "E eu te admiro para caramba, sabe? Estava falando isso para as meninas agora. (...) As coisas que a gente tem de diferença de jogo, a gente conversou e pra gente tá tudo bem. Tanto que a gente convive numa boa".

Davi: "É um paredão muito forte".

Marcus: "Enfim... Vamos ver"

Davi: "Fica na paz, não chora não".

