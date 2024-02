Davi e Lucas conversam sobre atritos na casa: 'Seremos adversários'

Enquanto tomava banho na manhã de hoje (11) no BBB 24 (Globo), Davi e Lucas conversaram sobre seus desentendimentos na casa.

O que aconteceu

Davi explicou a ele que não usou a palavra "calabreso" na intenção de ofendê-lo.

Lucas disse entender, mas pontuou. "Eu conheço, eu sei da onde que vem essa palavra. Eu sei muito bem. Eu sei que você não teve essa intenção mas quando a gente chama qualquer pessoa fora o nome dela numa discussão, a gente o faz na intenção de ofender."

O Líder da semana também apontou que Davi demora muito a pedir desculpas. "Quando você demora para tomar uma atitude como essa — uma atitude importante — você mesmo abre margem para que as pessoas pensem outras coisas sobre você e sobre a situação".

"Por mais que não seja sua intenção pedir desculpa depois do Sincerão, mas quando a situação foi exposta no ao vivo, isso faz com que a pessoa pense que foi lá por ser exposto", pontuou.

Os dois terminaram a conversa de forma amistosa e em paz.

"Olha, eu acho que tá tudo certo entre nós, seguimos sendo adversários no jogo, sempre seremos, todos aqui são na verdade, mas eu não tenho nada contra você, que se dê bem na vida, mas aqui seremos adversários", apontou Lucas.



Davi concordou. "Claro, somos adversários mesmo, mas eu também não tenho nada contra você."

