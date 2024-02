BBB 24: Vanessa Lopes aparece em momento descontraído com a família

Vanessa Lopes apareceu se divertindo com a família semanas após desistir do BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Liziane Lopes, mãe da ex-sister, publicou um vídeo no qual Vanessa aparece brincando com a família. Na filmagem, os familiares estão reunidos em volta de uma mesa, rindo. "Alguém acredita que estávamos jogando mímica?", escreveu Liziane, no story do Instagram.

Vanessa também apareceu em uma foto publicada pelo pai, Alisson Ramalho. O registro mostra a ex-BBB com a irmã, o pai e a mãe em um carro. "Nossos momentos juntos são sempre os melhores! Vanessa está voltando calmamente", disse Alisson, na legenda do post.

Há pouco menos de um mês, Vanessa apertou o botão e desistiu do BBB 24. Ela vem sendo acompanhada por uma equipe de profissionais da saúde mental desde então e se mantém afastada de seu trabalho nas redes sociais.

BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Lucas Henrique vai indicar ao Paredão no domingo? Resultado parcial Total de 8956 votos 35,08% Davi 35,07% Deniziane 20,94% Fernanda 8,91% Isabelle Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 8956 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash