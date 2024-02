BBB 24: Fernanda se preocupa com 'sociopatia' de sisters

Fernanda e Rodriguinho seguiram trocando ideias sobre os comportamentos dos outros participantes do BBB 24 (TV Globo). Fernanda chegou a mencionar 'sociopatia' de algumas pessoas.

O que aconteceu

Os brothers estavam deitados enquanto conversavam sobre as visões que tinham do jogo. Fernanda disse se preocupar com 'sociopatia' de sisters, e Rodriguinho mencionou movimentos calculados de Alane e Wanessa Camargo

Fernanda: "Quando eu vejo umas pessoas tão pautadas aqui na csa, me preocupe. No sentido de sociopatia real. Do tipo: car*lho, essa pessoa tá muito preparada! Nun nível doente, ou profissional. Alguém vem preparado?

Rodriguinho: "Ninguém"

Fernanda "Exato! Ninguém tá tão preparado pra um negócio desses. Bizarro... Tudo isso aqui é muito louco. Alguém fazer uma 'publi' aqui... p*ta que pariu. É porque ensaiou"

Rodriguinho: "Tem gente que tem movimentos calculados. A Alane, por exemplo, dança olhando para aquela câmera, ela pensa: 'Qual câmera tem?', e faz para a câmera. A Wanessa também. Quando ela canta aquelas músicas internacionais dela, ela olha direto pra câmera, faz movimentos com a mão... Porque ela sabe que tá pegando, E é legal, tudo bem

