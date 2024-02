Após pensar em desistir, Davi diz: 'Vamos jogar isso e tentar ir pra final'

Após pensar em desistir do BBB 24 (Globo), Davi teve uma conversa no confessionário com a produção e, na sequência, conversou com Isabelle.

O que aconteceu

Depois da conversa, Davi voltou para a casa, abraçou Isabelle e foi para a piscina.

O baiano não mencionou o assunto, mas falou que quer "jogar". "É isso aí, bora jogar, bora jogar, bora tentar ir pra final. Eu, você [Isabelle] e Alegrete [Matteus]."

Isabelle perguntou se ele estava melhor e ele respondeu que sim.

Davi disse que iria tomar um banho, tomar café da manhã e malhar.

Ele ainda prometeu falar no próximo Sincerão. "Muita treta pra brigar, muita briga pra acontecer, o pau vai quebrar ainda aqui, próximo Sincerão vou descascar a madeira".

Davi também pontuou. "A gente não vai conseguir ser amigo de todo mundo, mas você acha que devo chamar as pessoas para trocar uma ideia melhor?"



Ele ainda elencou as pessoas que gosta na casa: "Você, Alegrete, Anny, Alane e Bia. São as únicas pessoas que tenho mais um carinho assim."

