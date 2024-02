Aos 14 anos, Rafa Justus passa por cirurgia plástica: 'Me recuperando'

Rafa Justus, 14, anunciou a seus seguidores no Instagram que passou por uma cirurgia plástica.

O que aconteceu

A influencer, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, explicou a ausência nas redes sociais. "Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia, por isso ficarei meio off esses dias", diz.

Rafa promete interagir com os fãs nos próximos dias. "Farei caixinhas de perguntas para me distrair nesse momento do pós-cirúrgico. Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando e de 'molho' nesses dias", afirmou.

Ticiane Pinheiro não comentou a cirurgia da filha. A reportagem tentou contato com a apresentadora, mas ainda não houve retorno. "Por um filho a gente chora, ri, ama e move o mundo. Porque um filho é o único ser que nós amamos mais do que nós mesmos", postou ela nas suas redes sociais.