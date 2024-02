Anitta se disfarça de 'La casa de Papel' para curtir carnaval entre foliões em Salvador

A cantora Anitta mostrou, mais uma vez, que não deixou de curtir o carnaval entre os foliões. Neste sábado, 10, a artista publicou um vídeo mostrando que havia se disfarçado com uma fantasia da série espanhola La Casa de Papel, da Netflix, para aproveitar o primeiro dia da folia em Salvador.

"O que a Anitta faz depois de se apresentar para milhões de pessoas no carnaval do Brasil?", escreveu ela, em inglês, em um vídeo publicado no TikTok. Na sexta, 9, a cantora comandou o Bloco da Anitta no circuito Barra-Ondina, na capital baiana.