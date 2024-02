Antenor enlouquece de vez e faz Daniel cair pra trás com decisão ambiciosa

Nos próximos capítulos de "Paraíso Tropical", Mateus tenta se justificar diante de Antenor ao descobrir que ele é o proprietário do barco, mas Lúcia intervém. Vanderley se desculpa com Dinorá, e os dois combinam um encontro. Dinorá confidencia a Neli que elaborou um plano para que Gustavo a surpreenda com Vanderley. Paula e Virgínia buscam a ajuda de Vidal para expor as artimanhas de Taís.

Questionando por que Lúcia tratou Antenor com tanta hostilidade, Mateus recebe a resposta de que ela prefere ignorar sua existência. Antenor revela a Daniel sua decisão de ter um filho, mesmo que seja para evitar que Belisário seja seu herdeiro. Bebel anota o número de telefone de Viviane.

Vidal marca um encontro com Taís. Vanderley e Gustavo se envolvem em uma discussão na portaria do Copamar. Paula alerta Evaldo e Eloísa de que Taís pode estar ludibriando todos. Joana recebe uma segunda advertência após causar confusão na entrega de joias. Para convencer Dinorá de seu romantismo, Vanderley declara estar apaixonado por ela, conquistando um encontro. Taís obtém joias de Evaldo. Gustavo salva Gilda de um afogamento na praia.

Paula e Evaldo se escondem na casa de Vidal. Tatiana faz uma ligação anônima para Viviane. Antenor decide que Lúcia será a mãe de seu filho. Viviane flagra Bebel no apartamento de Olavo. Evaldo se perturba ao ouvir Taís pedir a Vidal dois mil e quatrocentos reais pela pulseira. Paula impede Evaldo de intervir, enquanto Vidal compra a pulseira e Bebel se retira. Viviane revela a Olavo que não quer mais ter contato com ele. Tiago percebe o interesse de Gilda por Gustavo.

Vanderley não fica satisfeito ao descobrir que Dinorá está separada. Paula instrui Evaldo sobre como lidar com Taís. Taís confessa a Evaldo que vendeu a pulseira por oitocentos reais. Antenor solicita a Rodrigo informações sobre Lúcia e pede que convide Mateus para visitá-lo. Olavo repreende Bebel, mas depois diz que estava apenas brincando, pois já não suportava mais Viviane.

Paula expõe a Evaldo e Eloísa seu plano para desmascarar Taís. Antenor expressa a Mateus o desejo de recompensá-lo pela injustiça. Mateus pede simplesmente que Antenor retome a mesada de Belisário. Rodrigo entrega a mesada a Belisário. Dinorá afirma a Neli que Gustavo ainda receberá uma lição.

Taís busca a ajuda de Ivan para separar Daniel e Paula. Iracema tenta descobrir o que Bebel faz na casa de Virgínia. Bebel, para mostrar seus avanços, pede a Olavo que a leve para jantar. Lúcia fica surpresa ao encontrar Antenor em sua casa.