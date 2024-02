Novela 'Renascer': Veja resumos dos capítulos de 09 a 17/02

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Sexta-feira, 09 de fevereiro

José Inocêncio decide voltar para a fazenda e deixa Mariana na estrada. Contrariando as ordens do pai, João Pedro resgata Mariana e a leva de volta para a fazenda. Mariana pede desculpas a José Inocêncio. Mariana diz a João Pedro que José Inocêncio a aceitou na condição de filha e de irmã do jovem. Kika critica José Bento por se sustentar com o dinheiro do pai. José Inocêncio se rende às tentativas de aproximação de Mariana. Venâncio e Eliana recebem José Bento e Kika em sua casa. José Inocêncio sente vergonha de ter ficado com Mariana. Mariana fica com raiva de José Inocêncio.

Sábado, 10 de fevereiro

José Inocêncio revela a Deocleciano que está gostando de Mariana. Mariana deixa João Pedro desiludido, ao dizer que ela e José Inocêncio se gostam. Bento propõe a José Venâncio que eles falem com o pai fazer sobre a divisão da venda da safra de cacau entre os filhos. João Pedro desabafa com Zinha e conta que o pai lhe roubou Mariana. Inácia não se surpreende com a notícia do casamento de Mariana e José Inocêncio, e conta à moça que teve um sonho com Maria Santa. Kika discute com José Bento. José Venâncio procura por Buba.

Segunda-feira, 12 de fevereiro

Buba se afasta de Venâncio. Inácia diz a Mariana que o destino da jovem vai lhe cobrar um preço alto por abrir mão de João Pedro. José Inocêncio avisa a Mariana que convocará os filhos para comunicar que agora eles são um casal. Venâncio conta a Buba que terminou com Eliana. Buba se oferece para ir com José Venâncio à fazenda do pai. Zé Bento pede a Kika que finja que ele é seu cliente perante José Inocêncio. José Inocêncio discute com João Pedro sobre a política de preço do cacau. Buba e José Venâncio entram de mãos dadas na fazenda de José Inocêncio.

Terça-feira, 13 de fevereiro

José Bento e José Venâncio se surpreendem ao saber que o pai se casará com Mariana. Venâncio se surpreende com a ideia de Buba de abrir o jogo para José Inocêncio. Bento se interessa pelo faturamento do pai com a produção de cacau. Bento afirma a José Inocêncio que ele deverá fazer a partilha dos bens de Maria Santa entre os filhos, antes de se casar com Mariana. Kika desconfia da inocência de Mariana. João Pedro diz a Zinha que não se sente irmão de Venâncio, Bento e Augusto.

Quarta-feira, 14 de fevereiro

Por se sentir culpado pela morte de Maria Santa, João Pedro comunica ao pai que abre mão de sua parte na herança. José Inocêncio diz aos filhos que não faz questão da presença deles no casamento. João Pedro prefere ficar com as terras que eram de Belarmino, e decide se mudar de vez para a fazenda para morar com Morena, Deocleciano e Zinha. Mariana comenta com Inácia que prevê ser respeitada por todos depois de seu casamento. José Inocêncio conta a Buba como fincou o facão aos pés do Jequitibá. Morena aconselha João Pedro a esquecer Mariana. Venâncio tenta convencer Buba a não comentar sobre sua vida pessoal. José Inocêncio surpreende Buba em sua biblioteca.

Quinta-feira, 15 de fevereiro

Buba teme quando José Inocêncio afirma pressentir que ela lhe dará um neto. José Inocêncio confessa a Mariana seu receio de que os filhos não tenham competência para cuidar das terras que herdarão. Venâncio critica Bento ao ouvir as ideias do irmão para administrar as terras. Kika nota a admiração de Buba por José Inocêncio. Padre Santo e Pastor Lívio impedem que jagunços, a mando de Egídio, entrem em conflito com os assentados. Pastor Lívio questiona José Inocêncio sobre sua chegada à região.

Sexta-feira, 16 de fevereiro

José Inocêncio e Pastor Lívio conversam sobre o passado do fazendeiro. Inácia explica a Padre Santo o motivo da ausência de João Pedro no casamento do pai. João Pedro reage quando Bento afirma que o irmão sente ciúmes de Mariana. Morena conversa com Inácia sobre a educação de Ritinha. Norberto sente tristeza ao se dar conta de que Jacutinga fechou as portas de sua casa e vai embora da cidade. Padre Santo sente uma indisposição. Eliana tenta convencer Eriberto a descobrir se Venâncio tem outra mulher. É chegado o dia do casamento de José Inocêncio e Mariana na fazenda. Desolado, João Pedro assiste de longe à celebração do casamento. Mariana sofre ao notar o estado de João Pedro.

Sábado, 17 de fevereiro

Chico, pai de Ritinha, sente ciúmes ao ver sua filha dançando com Bento na festa. Norberto enfrenta Bento, que fala mal de Jacutinga. José Inocêncio e Mariana vão para Ilhéus de lua de mel. João Pedro reage à provocação de Bento e agride o irmão. Venâncio aconselha João Pedro a esquecer Mariana. Morena se preocupa com Zinha, que está triste. Buba se emociona com o livro deixado por José Inocêncio de presente para ela. João Pedro se despede dos irmãos, Zé Venâncio e Zé Bento, que retornam para o Rio de Janeiro após o casamento do pai. Venâncio pede o divórcio a Eliana, que declara guerra contra o publicitário. Teca se preocupa com Du, ao vê-lo ferido depois de uma briga. Neno e Pitoco contam a Du que furtaram objetos da loja enquanto ele era perseguido pelo vendedor. Eliana pede a Eriberto que consiga todas as informações a respeito da mulher que está com Venâncio.