Novela 'Elas por Elas': Veja resumos dos capítulos de 09 a 17/02

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Sexta-feira, 09 de fevereiro

Marlene e Ísis se emocionam com a gravidez da jovem. Giovanni fica desconfortável com Cris em sua casa. Ísis afirma a Adriana que não contará sobre a gravidez para Giovanni. Marcos leva Carol para sair com seus amigos. Wagner pede que Tony o ajude a reconquistar Renée. Com a ajuda de Lara, Aramis retoma seu emprego no escritório de Roberto. Carlinhos conversa com Jonas. Taís pede perdão a Lara e afirma amar a amiga. Júlia pressiona Cris e garante que irá se entregar para a polícia pelas fake News contra o abrigo de animais de Ísis.

Sábado, 10 de fevereiro

Júlia ameaça Cris. Míriam propõe aliança a Cris, e pede que a moça convença Giovanni a estar presente em seu casamento com Sérgio. Lara pede que Nice continue trabalhando com Roberto. Yeda e Lara chegam ao apartamento em que vão morar. Cris informa Helena sobre as chantagens de Júlia. Natália contrata Mário para investigar a morte de Bruno, e pede sigilo ao detetive. Ísis revela a Carlinhos que pensa em se mudar para a Austrália. Marcos pede abrigo a Carol. Helena garante a Maninha que o casamento de Sérgio e Míriam não se concretizará.

Segunda-feira, 12 de fevereiro

Helena aciona Roberto, enquanto Míriam inicia os preparativos para o casamento. Marcos tenta contato com Míriam. Jonas volta para casa. Helena e Roberto impedem o casamento de Sérgio. Jonas incentiva Giovanni a reatar com Ísis. Carol consegue retomar seu projeto. Jairinho observa Marcos na praia. Chega o dia do lançamento da nova campanha da Helàne. Cris e Giovanni se preocupam com o comportamento de Helena no evento. Mário presenteia Lara e se declara.

Terça-feira, 13 de fevereiro

Todos comentam sobre o escândalo de Helena no lançamento da nova linha de cosméticos. Ísis garante que criará seu filho longe de Helena. Adriana ajuda Jonas em sua adaptação. Marcos tenta despistar Jairinho. Mário sonda Lara sobre Helena. A mando de Helena, Roberto oferece mais dinheiro para Júlia não entregar Cris. Wagner passa mal, e pede que Érica não conte para Renée. Yeda conta a Ísis e Carlinhos que Júlia assumiu a culpa pelo incidente com o abrigo. Jairinho sequestra Taís.

Quarta-feira, 14 de fevereiro

Jairinho leva Taís para um cativeiro e exige que ela ligue para Pedro. Jairinho ameaça Marcos. Rico garante a Pedro que ele não deve ceder às ameaças de Jairinho. Rico e Pedro pedem que Carol atraia Marcos para seu apartamento. Míriam diz a Sérgio que quer ser nomeada como conselheira na empresa. Marcos sonda Sandrinha sobre o paradeiro de Jairinho e Taís. Carol alerta Natália sobre o possível envolvimento de Marcos no sequestro de Taís. Marcos encontra o cativeiro, mas é rendido por Jairinho.

Quinta-feira, 15 de fevereiro

Marcos enfrenta Jairinho para defender Taís. Lara apoia Mário, que sofre com o sequestro da irmã. Marcos convence Jairinho a buscar comida para Taís, e tenta fugir com a modelo. Natália conforta Pedro. Jonas é romântico com Adriana. Míriam discute com Helena. Cris sugere a Giovanni que eles se casem. Raquel, Evilásio, Lara e Mário rezam por Taís. Marcos pede desculpas a Taís por tê-la colocado em perigo. Natália, Rico e Pedro encontram o cativeiro.

Sexta-feira, 16 de fevereiro

Rico orienta os policiais a deterem Marcos. Taís afirma que Marcos é inocente. Todos comemoram a libertação de Taís e Marcos. Natália pede que Mário aproveite para investigar a morte de Bruno. Lara perdoa Taís. Marcos se desculpa com Pedro e Natália, e garante aos tios que deseja se tornar uma pessoa melhor. Ísis e Giovanni sentem falta uma do outro. Tony sugere trabalhar para Cris. Sérgio e Giovanni surpreendem Helena ao votarem por seu afastamento da presidência da empresa.

Sábado, 17 de fevereiro

Helena se revolta e promete vingança. Ísis e Carlinhos reinauguram o abrigo para animais. Giovanni assume a condução da nova campanha da Helàne com Taís. Wagner implora por uma nova chance com Renée. Carol termina a relação com Marcos. Míriam e Fagundes ficam juntos. Lara repreende o comportamento de Cris. Helena culpa Lara pelas reviravoltas em sua vida. Rico pressiona Renée para decidir com quem deseja ficar. Helena agride Míriam, que acusa a empresária de acumular crimes sob sua responsabilidade.