Isa Otto ensina receita de chá para curar a ressaca no Carnaval

Quem nunca passou um pouquinho do ponto no Carnaval e acordou no dia seguinte com uma ressaca daquelas? Isa Otto tem uma receita que pode te ajudar!

Pedimos a ajuda para a influencer que nos passou essa dica salvadora em versão quente ou gelada.

"Esse vai ser o seu melhor amigo no Carnaval e sempre que você precisar. Principalmente se você ja passou dos 30", brincou Isa.

Ingredientes:

Gengibre

Limão

Chá de hortelã

Água tônica

Gelo



Versão quente: faça a infusão do chá de hortelã normalmente e depois acrescente uma rodela de limão e raspas de gengibre. Adoce como preferir.

Versão gelada: faça a infusão do chá de hortelã, mas apenas meio copo. Aí sim acrescente limão (em rodelas e um pouco do suco), pedacinhos de gengibre e gelo. No restante do volume do copo, complete com água tônica.