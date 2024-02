Pensão e acusação de abandono; entenda a briga de Andressa Urach com ex

Andressa Urach e seu ex-marido, Thiago Lopes, estão protagonizando uma briga pública nas redes sociais nesta semana. Ele acusa a criadora de conteúdo adulta de negligenciar a criação do filho caçula, Leon, de quase dois anos.

O que aconteceu?

Thiago usou as redes sociais na última segunda-feira (5) para falar sobre Andressa. Um internauta perguntou se ela tem contato com o filho, e ele respondeu: "Agora em fevereiro vai fazer dois meses que não tem".

Segundo ele, Andressa não interage com o filho nem por mensagem ou videochamadas. Ele continuou falando sobre a relação com a criadora de conteúdo adulto, e revelou que teme pela "exposição ridícula que pode acarretar na vida do meu filho no futuro" por conta do trabalho de Urach.

Ela rebateu as acusações do ex-marido, e disse que reservou um hotel para celebrar o aniversário do filho. "Infelizmente meu ex acaba fazendo umas declarações em momentos que não está muito bem. Não gosto de ficar justificando nada, até porque não devo nada para ninguém. Mas ele falar que eu não me preocupo com meu filho, é mentira!".

Segundo Andressa, Thiago cancelou o aniversário que ela havia planejado para Leon "em cima da hora". "Tive um prejuízo grande".

Na quinta-feira (8), Thiago voltou a falar sobre Andressa Urach. Dessa vez, ele revelou que o valor que ela desembolsa como pensão para a criança. "Ela paga um salário [R$ 1.412] só. O resto sou eu que arco com tudo, que é bem mais que a pensão", disse.

Ele aproveitou o momento para alfinetar a ex: "Para quem ganha R$ 1 milhão por mês, tá bem compatível, né?". Thiago ainda completou dizendo que não tem mais contato com Andressa, e chegou a bloqueá-la nas redes sociais.