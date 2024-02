Seis táticas para você cuidar bem dos seus lábios no verão

Na hora de se expor ao sol, você se lembra de proteger os lábios? Essa medida —muitas vezes esquecida— é importante, já que essa parte do rosto é sensível e também está suscetível ao aparecimento de doenças e problemas associados à incidência dos raios solares.

Segundo Fátima Brito, médica dermatologista e professora da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), algumas possíveis consequências da exposição sem a devida proteção incluem ressecamento, descamação e envelhecimento precoce da pele da região, além de predisposição a lesões pré-cancerígenas (queilite actínica), tumores e exacerbação do herpes labial (já que o sol pode ser um "gatilho" para o problema e o uso do protetor tanto nos lábios quanto na pele ajuda a evitá-lo).

Veja a seguir alguns cuidados que ajudam a proteger os lábios no verão.

1. Hidrate com produtos específicos

A hidratação é muito importante. "O hidratante labial é uma proteção extra para a pele da região, que é mais sensível comparada à do corpo. Além disso, lábios sensíveis, com ferimentos e descamação são mais propensos a infecções. E a hidratação mantém a barreira de proteção", explica Fernanda Noya de Abreu, médica dermatologista do Hcor.

De acordo com a especialista, um bom hidratante para os lábios deve ter ingredientes como aloe vera, manteiga de karité e óleos naturais (como de jojoba e de abacate). Por isso, dê uma olhadinha na composição do produto na hora da compra.

Hoje, existem opções em forma de bastão, cremes e balms.

2. Proteja do sol

Outro cuidado fundamental é usar nos lábios um produto com fator de proteção solar (FPS) elevado, de pelo menos 50, para protegê-los da ação dos raios ultravioleta (UV).

É possível encontrar produtos em forma de bastão labial, que oferecem tanto proteção quanto hidratação.

Se você for curtir o mar ou a piscina, vale a mesma recomendação do filtro solar na pele: fazer a reaplicação a cada duas horas. E depois do mergulho sempre enxágue os lábios com água doce e potável. "Isso diminuirá a ação do sal e do cloro e, consequentemente, o ressecamento da pele fina da região", explica Brito.

3. Evite umedecer os lábios com saliva

Uma prática comum é recorrer à saliva para aliviar a sensação de secura nos lábios —hábito que prejudica ainda mais o quadro devido ao pH ácido da saliva.

A solução mais eficaz é aplicar um bálsamo ou creme específico para hidratar a região.

Produtos esfoliantes para lábios não são muito necessários, mas, caso decida usá-los, cuide para não ferir a pele nem deixá-la muito sensível.

4. Beba água

Hidratar-se faz bem para a saúde de maneira geral e contribui para a hidratação de todos os tecidos do corpo, inclusive dos lábios. Por isso, mantenha a garrafinha sempre por perto!

5. Use e abuse do batom!

O produto ajuda na barreira física de proteção dos lábios. Sem contar que boa parte deles também oferece hidratação e proteção UV.

Caso o batom não ofereça todos os benefícios, pode-se seguir a seguinte ordem de aplicação: aplique um hidratante labial, depois, o protetor também específico para a região (com FPS 50 ou mais) e, por fim, o batom. Caso seu protetor labial já tenha ação hidratante, é só passá-lo e, na sequência, aplicar o batom.

6. Tenha atenção ao consumir limão

O limão pode causar manchas e queimaduras se tiver contato com a pele seguido de exposição solar. Essa reação, conhecida como fitofotodermatite, também pode afetar a região da boca.

Por isso, ao consumir o alimento in natura, em sucos, saladas ou drinques, lembre-se sempre de lavar bem o local do corpo que teve contato com a fruta; se possível, evite a exposição ao sol e reaplique o protetor.

Confira o melhor conteúdo sobre a estação mais quente do ano na página especial do UOL no Verão.

UOL no Verão 2024

Imagem: Divulgação

Quando Até 14 de fevereiro

Local: Praia de São Lourenço, em Bertioga (SP)

Na faixa de areia, próxima aos módulos 7 e 8 da Riviera de São Lourenço e ao canal

Horário de funcionamento: De terça a domingo, das 8h às 18h

Imagem: Mariana Pekin/UOL

Atividades:

Beach Tennis: Todos os dias, das 9h às 18h

Futevôlei: Sábados e domingo, das 9h às 18h

Atração musical: Sábados, às 18h - Bandas regionais

Valores:

Day use: R$ 50,00 - das 9h às 18h30, inclui o uso das instalações: chuveiros, bangalôs e quadras quando não estiverem em aula.*

Aulas individuais de beach tennis ou futevôlei: R$ 75,00 (1 hora de duração).

*Agendamento da quadra conforme a disponibilidade, com o uso de equipamentos do próprio usuário.

O UOL no Verão tem o patrocínio de Chevrolet, Natura, Cerveja Sol, SBP, Huggies, Claro, Eno, Sprite e Decathlon.