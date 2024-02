Vai fugir do Carnaval e ficar em casa? A TV aberta oferece muitas opções para curtir o melhor da festa no conforto do lar. Confira abaixo tudo o que vai rolar:

GLOBO - A tradicional cobertura dos desfiles do Grupo Especial de São Paulo (sexta e sábado) e do Rio (domingo e segunda) contam com os comentários de Milton Cunha, Alex Escobar e da estreante Karine Alves. Em São Paulo, a equipe ganha o reforço de Ailton Graça e Alemão do Cavaco, e no Rio, de Pretinho da Serrinha e do jornalista Leonardo Brunno. No Rio, a expectativa maior é pelo segundo dia de desfiles (na segunda). Ele vai abrir às 22h com a Mocidade Independente, cujo samba-enredo da história do caju, composto por Marcelo Adnet e Paulinho da Mocidade, já é um dos mais ouvidos nas plataformas digitais (a Globo deve exibir apenas flashes dos melhores momentos, já que o primeiro desfile conflita com a hora da novela). A quarta escola do dia é a popularíssima Mangueira, com a aguardada homenagem a Alcione, a partir da 1h.

Colunistas do UOL

Pelo segundo ano, o Glô na Rua cobre os blocos em oito cidades diferentes, incluindo Manaus, Floripa e Goiás, sob o comando de Rita Batista, direto de Salvador. O Globoplay abre o sinal para não-assinantes acompanharem os desfiles e ainda abre espaço para os eventos do Carnaval de Pernambuco, como o Galo da Madrugada e o Homem da Meia-Noite.

Na terça (13) e na quarta (14) à tarde, como de costume, a Globo transmite a apuração dos desfiles de São Paulo e do Rio, respectivamente. E no dia 17, o Desfile das Campeãs ganha transmissão no Globoplay e no Multishow.

Flávia Noronha e Nelson Rubens na última cobertura da Rede TV no Carnaval, em 2020 Imagem: Rede TV!

UOL - O portal terá lives especiais durante o Carnaval com muitos detalhes da folia de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. A partir deste sábado (10) até segunda (12), as lives especiais acontecem às 14h. Na terça (13) e quarta-feira (14), a partir das 16h, os programas vão acompanhar a apuração dos desfiles no Anhembi e na Sapucaí. Os programas no UOL terão a participação de Bárbara Saryne, Lucas Pasin, Yas Fiorelo, Leão Lobo, Anderson Baltar e Vitor Balciunas.

REDETV! - Nossos melhores memes carnavalescos estão garantidos com a volta da RedeTV! ao Carnaval. Por motivos de pandemia ou falta de verba, há quatro anos a emissora especialista no melhor do trash não fazia cobertura ao vivo da folia — e por ao vivo entenda-se os imprevistos mais bizarros, como a foliã que mostrou um close ginecológico da parte de trás para as câmeras e viraliza nas redes até hoje. Nelson Rubens e Flávia Noronha comandam a cobertura, que rola ao longo de toda a programação, mas principalmente à noite, das 21h30 à 1h30 — só no domingo começa mais tarde, à 0h30, logo após a final do SuperBowl. No Sambódromo de São Paulo, Fefito, João Kléber e Marcelo Marrom reforçam no time; na Sapucaí, Leão Lobo, colunista do UOL, cobre todos os bastidores.

BAND - A emissora transmite na sexta (9) e no sábado (10) — mesmos dias dos desfiles de São Paulo — os desfiles da Série Ouro do Carnaval do Rio, cujos campeões têm acesso ao Grupo Especial no ano seguinte. Na sexta, desfilam escolas conhecidas do público como Império da Tijuca, Estácio de Sá e Unidos da Ponte. No sábado (11), é a vez de União da Ilha do Governador, São Clemente e Império Serrano — que busca voltar ao primeiro grupo depois de ser rebaixada em 2023 com um enredo que homenageou o compositor Arlindo Cruz. A transmissão começa ao vivo a partir das 20h30 na Band Rio, e à 1h para todo o Brasil, com apresentação de JP Vergueiro e Thaís Dias. Por meio de um QR Code na tela, o público poderá votar no Troféu Band Folia em várias categorias.

SBT - O canal de Silvio Santos promete ser outra boa opção para quem quer acompanhar o agito dos blocos em diferentes cidades, com repórteres em cada uma delas e apresentação de Nadja Haddad e Juliana Oliveira e participações como do jornalista Leo Dias e Priscila Borges. Não vão faltar os trios de Ivete, Daniela Mercury, Claudia Leitte, Leo Santana e Xanddy Harmonia em Salvador; bloco da Ludmilla, Bola Preta e Bangalafumenga no Rio; e o Galo da Madrugada e os shows do Marco Zero no Recife.