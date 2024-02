BBB 24: Rodriguinho desiste da 8ª Prova do Líder após 4 horas

Rodriguinho foi o terceiro participante a deixar a 8ª Prova do Líder do BBB 24 (Globo), que é de resistência e agilidade. O cantor desistiu da dinâmica após 4 horas e 18 minutos.

O que aconteceu

Durante a dinâmica, Rodriguinho reclamou de dores. Ele, então, optou por deixar a prova.

Antes de soltar o totem, o cantor afirmou: "Gente, isso aqui vai longe. Eu vou dormir. Boa prova para vocês".

O pagodeiro ficou na disputa por 4 horas e 18 minutos. Antes dele, apenas MC Bin Laden e Yasmin Brunet haviam deixado a dinâmica.

Regras

Cada jogador se posicionou diante de uma casa com um totem: os participantes deveriam permanecer segurando a mão presa a ele.

A qualquer momento, o telão destacava um produto: a partir de então, os brothers procuravam a respectiva caixa no depósito e a entregavam na casa.

Os participantes deveriam voltar para o aperto de mão no tempo estipulado. Era eliminado aquele que largasse a mão antes de o produto aparecer no telão, que não entregasse a caixa dentro do tempo, que entregasse a caixa errada ou que não voltasse para o aperto de mão no totem antes do fim do tempo.

