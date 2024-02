Após emagrecer 20 kg por pressão estética, tiktoker continua sendo atacada

Kine-chan, de 21, compartilhou, em suas redes sociais, a mudança que realizou em seu corpo com treinos intensos e alimentação saudável. Ela decidiu fazer a transformação por pressão dos haters.

O que aconteceu

A tiktoker, que antes pesava 76 kg, agora pesa cerca de 56 kg, e afirma que está muito feliz com a nova fase.

Autoestima recuperada: "A balança era algo que sempre me incomodou e eu queria muito chegar no corpo que estou hoje, me sinto mais disposta, com mais autoestima e também tive melhoras na minha saúde mental. Eu tinha muitas inseguranças e elas foram sanadas"

Kine teve a ajuda de um nutricionista e endocrinologista, além de ter iniciado treinos de crossfit e musculação.

Apesar de seus esforços, a mudança de Kine não agradou a todos os seus seguidores; ela foi alvo de comentários críticos sobre suas transformações, além de se deparar com pessoas perguntando se o que ela estava mostrando, era real

Haters: "Recebi comentários e mensagens no Instagram e no Tiktok de pessoas me desafiando a gravar vídeos de vários ângulos diferentes porque diziam que era mentira a minha perda de peso. As pessoas não estão satisfeitas com nada e ainda criticam o corpo de terceiros. Isso é horrível"

Gordofobia: "Eles diziam: 'Depois que ela começou a ganhar dinheiro com internet gastou tudo em fast food'. Eu ainda pretendo diminuir mais o peso e chegar a 54kg, mas estou calma. Vou perder de uma forma mais confortável agora"

Processo de emagrecimento: "Eu não gostava da minha barriga e dos braços. As minhas coxas eram muito grandes e machucavam ao andar. O que mais gosto hoje em dia é justamente a barriga, os braços e as coxas. Adoro ver a evolução dos músculos todos os dias"

Julgamentos: "Eu fico triste, mas vou à luta. Afinal, é uma coisa que eu quero. Estou em busca do corpão bonito e é isso"

Vida nova: "Sou uma nova mulher, estou mais confiante e vou seguir com a minha dieta e treinos regularmente. Está me fazendo bem e não vou parar por causa de opiniões alheias".