União? Sisters se reúnem e dançam juntas na Festa da Líder Fernanda

A Festa da Líder Fernanda, a primeira temática do BBB 24 (Globo), trouxe um momento de união entre o elenco feminino da temporada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Mesmo protagonizando alguns embates, as sisters se reuniram na pista de dança para reproduzir os passos clássicos do musical "All That Jazz".

As sisters se abraçaram e dançaram.

Fernanda esteve ao lado de Alane, com quem protagonizou diversas tretas recentes.

O tema escolhido para a celebração da sister foi "Burlesco", um gênero que é caracterizado por obras focadas em sátiras e de tom paródico, com o filme "Moulin Rouge", citado pela sister, que foi a inspiração do evento.

Temas de musicais embalaram a festa.

A decoração trouxe ainda um palco e um pole dance, onde alguns participantes protagonizaram performances.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Juninho, quem é o favorito ao prêmio? Resultado parcial Total de 11995 votos 10,73% Alane 2,33% Beatriz 29,72% Davi 0,48% Deniziane 2,88% Fernanda 0,18% Giovanna 0,43% Giovanna Pitel 8,57% Isabelle 0,47% Leidy Elen 0,07% Lucas Henrique 0,18% Marcus Vinicius 5,57% Matteus 0,16% MC Bin Laden 0,18% Michel 0,47% Raquele 0,98% Rodriguinho 3,71% Wanessa Camargo 32,88% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 11995 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash