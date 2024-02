Tiago Abravanel: 'Deixava de comer para comprar ingresso pra Broadway'

Convidado do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, o ator Tiago Abravanel conta como começou sua paixão por musicais e revela perrengues para ir à Broadway.

Ele citou a Disney e os filmes como o início. "Começou com a Disney. Tive o privilegio de na infância ir nos parques. Quando vi as pessoas que cantam, dançam e fazem personagens, falei: 'quero fazer isso'. Comecei a fazer um curso, tinha a possibilidade de cantar, dançar, atuar, até o momento em que eu vi que podia viver disso. Com 15 anos, comecei a trabalhar profissionalmente com teatro musical".

A primeira vez que fui a Nova York foi em 2009, estava com o dinheiro contado. Eu deixava de comer pra comprar ingresso [para a Broadway]. Fui com dinheiro contado e pensava: 'se comer só uma salada, eu consigo ver mais musicais'.

Tiago Abravanel

Tiago Abravanel sobre decisão de ir para o BBB: 'Mandei mensagem pro Boninho pedindo pra entrar'

O ator, que participou do BBB 22, revelou ter pedido para entrar no programa. "Eu queria me expor mesmo e pensei: 'Não tem outro lugar em que eu possa mostrar para as pessoas quem eu sou do que num lugar cheio de câmeras'. Mandei mensagem pro Boninho: 'Olha, não sei o que estou fazendo, mas passou pela minha cabeça a possibilidade de entrar no programa e quero me colocar à disposição'".

Tiago Abravanel diz como é relação com parentes bolsonaristas: 'Fico muito triste'

Tiago falou como é a intimidade com os familiares que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. "Muito difícil, porque não é sobre eles serem bolsonaristas, mas é não acreditar que aquilo que eu sou pode existir. Como que vou olhar uma pessoa que quer ver a morte de pessoas como eu ou quer exterminar todo mundo?".

Tiago Abravanel fala sobre hábito de chupar o dedo: 'Continuo e tá tudo bem'

O ator, que mostrou no BBB que tem o costume de chupar dedo, comentou sobre o hábito. "Acho que na primeira terapeuta eu falava sobre isso. Não cheguei à conclusão. Continuo chupando e tá tudo bem. A princípio não é algo que precisa ser resolvido, sorriso tá tudo bem, só o dedo que tem uma marquinha. Mas o povo é tão doido que até isso acharam que eu queria ganhar like, que eu inventei pra ter motivo pra virar meme".

Tiago Abravanel revela se relação com marido é aberta: 'Tem acordos e possibilidades'

Tiago também comentou se sua relação com o marido, Fernando Poli, é aberta. "Meu marido começou a namorar comigo sabendo que eu sou uma vagabunda. A relação ser aberta é muita coisa. Ela tem acordos. Tem possibilidades. É um aproveitar a vida. Quer fazer? Vamos fazer".

Íntegra