Wanessa Camargo subestima poder do pay-per-view do BBB 24, diz Dieguinho

Wanessa Camargo, 41, analisou que pode ser eliminada do BBB 24 (Globo) por uma avaliação supostamente errada do público sobre suas atitudes com Davi Brito, 21. Ela alegou que o pay-per-view do reality não mostra "detalhes, olhares e vozes", o que pode levar parte da audiência a "pensar" que ela está agindo errado com o brother.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, considerou o parecer da cantora extremamente infeliz. "Além de tudo, Wanessa ainda é arrogante em dizer que Boninho precisa melhorar. Ela se acha mais poderosa do que o microfone que está pendurado em seu pescoço e do que as 515 câmeras 4K que o Boninho espalhou pela casa."

Na visão dele, a única brecha passível de apontamento no pay-per-view é a alternância das câmeras entre os vários ambientes. "O que de fato ela poderia ter usado como argumento é que não mostra tudo o tempo inteiro, porque as câmeras estão toda hora alternando-se entre os ambientes onde as pessoas estão. Nesses momentos, você perde alguma coisinha."

Para Dieguinho, Wanessa está subvalorizando a capacidade da transmissão 24 horas que a Globo oferece ao público do BBB. "O problema da Wanessa é subestimar o poder da edição e o poder que a direção tem de captação e gravação do que é falado. Não, Wanessa, você não está vendo mais do que a gente está vendo."

Fernanda afirmou para Rodriguinho que vislumbra eles dois e Pitel no pódio final do BBB 24. O cantor, por sua vez, respondeu que ainda não formou seu pódio e que prefere não se precipitar, pois muita coisa pode acontecer até a final.

Dieguinho Schueng entende que a aliança entre a confeiteira e o pagodeiro está por um fio e pode ruir a qualquer momento. "Ele está no 'modo game'. Aqui fora, a gente já sacou que Rodriguinho está jogando aos poucos a Fernanda para a beirada do precipício e falando: 'Se continuar me cagüetando para a galera, te chuto daqui em dois segundos e não jogo mais com você'."

