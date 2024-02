Rodriguinho sobre Fernanda: 'Quero que se f*da como ela se sente'

Em conversa com Pitel no BBB 24 (Globo), Rodriguinho desabafou sobre os recentes desentendimentos que teve com Fernanda na casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, o cantor falou sobre a relação estremecida com Fernanda: "Não sei qual o problema dela, mas ela me tratou igual trata o Davi. Não sei o que ela tem e agora não quero mais saber. Não quero ninguém me adulando, mas a gente sabe quando estão nos tratando diferente".

Segundo Rodriguinho, o relacionamento dos dois mudou quando ele deu um feedback sobre o comportamento da confeiteira na casa: "Ela não quer a gente do lado dela. Ela quer a gente do lado dela falando o que ela quer ouvir. Eu não vou falar o que ela quer ouvir porque não acho certo".

A gente só se conhece há um mês. Eu sou uma pessoa que não se mete se você não me pedir. Só faço o que você me pede. O que foi falado para ela foi que ela pediu. Ela mudou tudo, fez do jeito que quis, e a culpa é nossa? Quero que se f*da como ela se sente, porque eu não errei! Rodriguinho

O cantor ainda afirmou que "algumas contas sobre Fernanda não fecham": "Vamos parar de passar pano porque já entendemos muita coisa da vida dela. [...] Sabemos que isso é coisa de formação e vem do outro lado".

Pitel concordou com o aliado: "Eu sei o que você quer dizer, mas essa é uma conversa para fora daqui".

Rodriguinho terminou a conversa dizendo que não abrirá espaço para dialogar com Fernanda: "Se tem uma coisa que eu sei, é ser frio. Sei que ela vai querer conversar comigo, e só vou falar: 'Não tem conversa. Você poderia ter me perguntado antes de ficar fria e me tratar mal".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Juninho, quem é o mais odiado da casa? Resultado parcial Total de 4873 votos 10,49% Alane 1,33% Beatriz 0,53% Deniziane 25,55% Davi 7,29% Fernanda 0,53% Giovanna Pitel 0,51% Giovanna 0,37% Isabelle 0,53% Leidy Elen 1,68% Lucas Henrique 0,55% Marcus Vinicius 2,34% Matteus 0,51% Michel 1,68% MC Bin Laden 0,49% Raquele 12,72% Rodriguinho 23,70% Wanessa Camargo 9,17% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4873 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash