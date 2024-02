Alane fica boquiaberta com performance de Fernanda na Festa da Líder

Alane assistiu à uma performance de Fernanda na Festa da Líder do BBB 24 (Globo) e ficou boquiaberta e empolgada com a dança da rival.

O que aconteceu

Fernanda fez uma performance com bailarinos em sua Festa da Líder, que teve o burlesco como tema. Todos os brothers assistiram à dança — incluindo Alane, que ficou de queixo caído com a surpresa.

A dançarina bateu palmas e disse que amou a apresentação da rival. Minutos depois, em conversa com Bia, ela elogiou a postura de Fernanda no evento.

Também na festa, apesar das rivalidades, todas as sisters se reuniram na pista de dança para dançar "All That Jazz". Fernanda e Alane, inclusive, estiveram lado a lado.

Fernanda faz performance exclusiva de dança para os brothers na festa. 🔥 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/v90lDt0yqR -- Big Brother Brasil (@bbb) February 8, 2024

