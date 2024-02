Após ser expulsa por Pascoal, Preciosa questiona morte misteriosa

No capítulo de quinta (08), da novela "Fuzuê" (Globo), Pascoal manda Preciosa embora de sua casa sem dar explicações. Bebel decide comprar as cotas de Luna. Barreto diz a Miguel que acredita na inocência de Nero.

César repreende Preciosa por ter procurado Pascoal. Barreto avisa Luna e Maria sobre Gonçalo. Luna pede para Julião continuar ajudando na produção das biojoias.

Bebel anuncia a César e Preciosa que comprará as cotas de Luna na joalheria. Mercedes desmaia de emoção em encontro com Lampião. Bernardo pede para morar com Bebel.

Miguel pede ajuda de Cecília para provar a culpa de Pascoal no golpe que Maria levou. Preciosa questiona Pascoal sobre a morte de Gonçalo.