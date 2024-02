Zilu Godói apoia filho após polêmica com Graciele Lacerda: 'Estou com você'

Zilu Godói se declarou para o filho Igor Camargo após polêmica com o pai Zezé Di Camargo e a madrasta Graziele Lacerda.

O que aconteceu

No Instagram, Zilu compartilhou uma foto abraçando o filho, que teve treta com o pai e madrasta na Justiça.

Na legenda, ela se declarou e mostrou apoio. "O abraço de uma mãe com o filho é força, é a recompensa, é amor, é dizer 'eu estou aqui com você para tudo e por todos'. Te amo, meu filho".

Nos comentários, os fãs elogiaram e apontaram que Zilu foi a única que apoiou Igor. "É a única que mostrou apoio ao Igor. As irmãs ignoraram!", disse uma seguidora. "Seu filho se mostrou um grande homem", afirmou outra. "Apoio o Igor, a esposa e você sempre!", completou um fã.

Entenda como tudo começou

O caso teve início em 20 de outubro, após Amabylle fazer uma postagem dizendo que uma pessoa de seu convívio diário criou um perfil falso para difamá-la. Além dela, o perfil também postava comentários sobre Zilu e Wanessa — em uma das publicações, o fake acusava Wanessa de trair o ex-marido com Dado Dolabella.

Amabylle afirmou que Graciele tentou distorcer o caso: "Tentei resolver internamente. Entretanto, a pessoa envolvida, mais uma vez, recorreu à manipulação e persuadiu terceiros a crerem que o perfil falso não lhe pertencia, deixando subentendido que o perfil poderia ser meu. Além disso, utiliza-se do seu perfil oficial com mensagens subliminares e indiretas para tentar manipular a verdade sobre vários fatos."

No dia 29, Amabylle postou um documento que supostamente comprovaria que Graciele é dona do fake. Segundo a imagem postada pela arquiteta, o perfil é administrado por um email com o nome de Graciele.

Em 2 de novembro, após o jornalista Leo Dias dizer ter provas de que Graciele é a responsável pelo perfil fake, ela reafirmou inocência. "Se eu tivesse feito, admitiria com certeza. Mas o problema é que eu não fiz. Mas isso está sendo buscado. O que fizeram foi aproveitar uma situação que já sabiam e fazer maldades. Mas isso não vai pra frente."

Depois, ela assumiu que criou o perfil, mas disse não ter controle sobre o que era postado. "Ele era usado como uma forma de estratégia: para elogiar e defender os meus trabalhos. [...] Eu não tinha controle do que era feito ou falado. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer."