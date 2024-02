Wanessa alerta Isabelle sobre relação com Davi: 'Não conte com ele'

Na noite de hoje no BBB 24 (Globo), Wanessa voltou a alertar Isabelle sobre sua relação com Davi.

O que aconteceu

As duas começaram a conversa na área externa. "Eu sei que você é colega dele, acolhe ele, é amiga, eu ouvi a conversa de vocês e me incomodou, por ter um pouco mais de experiência nesse mundo de pessoas... Eu senti como mulher pra te dar um aviso, fica esperta. Uma coisa é o carinho, não tenho dúvidas que ele sente carinho por você, mas em termos de jogo, não conte com ele. Não jogue com ele".

Ela apontou que Isabelle "passa a mão" na cabeça de Davi. "O que eu tô te dizendo é o seguinte. A gente sentiu que passaram a mão na cabeça do Davi, não só essa vez sempre ficam 'é o jeito dele, é o jeito dele'. Ele é uma pessoa que precisa tratar isso, tem que cuidar e ele me falou que vai olhar, aí cabe a ele".

A cantora disse que não vai mais interferir no relacionamento dos dois. "Como mulher eu tentei te falar e alertar sobre isso, não vou falar mais, é a sua relação com ele e eu não vou me intrometer mais. Isso não vai virar voto pra mim";

A conversa das duas foi interrompida por uma manutenção externa e elas continuaram conversando na porta do banheiro.

Wanessa apontou que, em algum momento, Isabelle pode se tornar opção de voto caso continue "passando a mão" na cabeça de Davi. "Na minha visão de jogo, se você der o anjo pra ele [Davi], você vai estar protegendo ele no jogo das várias coisas aqui que eu acho super incorretas que ele fez em relação à mim, ao jogo e às outras pessoas… é passar pano".

As pessoas não querem conversar com você, querem que eu chegue nelas e me justifique, e eu não vou fazer isso. Isabelle

Isabelle se defendeu e apontou que não passa pano para Davi e que sempre aponta as coisas erradas dele, e que cabe a ele reciclar ou não.

