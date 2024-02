Sepultura reage à comparação de Alane com a banda no 'BBB 24'

Na última segunda-feira, 5, rolou o Sincerão durante o programa Big Brother Brasil e, durante a dinâmica, Juninho flechou Alane, apontando-a como "Jogo Sujo", e a comparou com o vocalista da banda Sepultura, dizendo: "Ela parece uma cantora de heavy metal da banda Sepultura quando ela fica nervosa, ela grita de uma forma que me assustou ontem".

O vocalista da banda, Derrick Green, compartilhou em suas redes sociais o reels do momento, assim como o Instagram da banda. Nas redes, internautas brincaram com a situação e riram da fala de Juninho sobre Alane, gerando diversos memes.

Quem é Sepultura

A banda Sepultura foi criada em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1983, e ganhou fama no exterior nos anos 1990, com os discos Arise e Chaos A.D.. O nome da banda é inspirado em música do Motörhead, Dancing on Your Grave. Atualmente, o vocal é de Derrick Green, com bateria por Eloy Casagrande, Paulo Jr. no baixo e Andreas Kisser na guitarra. A banda se despede dos palcos este ano, com turnê mundial que passará por 40 países.

