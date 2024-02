Floripa, São Paulo e Rio estão em rotas de maior turbulência no continente

As cidades de Florianópolis (SC), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) estão entre as rotas em que aeronaves mais enfrentam turbulências em toda a América do Sul. A conclusão é de um levantamento realizado pela plataforma de monitoramento e previsão de turbulências turbli.com, que analisou dados de mais de 150 mil voos de curta e longa distância ao redor do globo durante todo o ano de 2023.

Como referência para classificar a gravidade dos eventos meteorológicos experimentados nos voos, a plataforma utilizou "níveis de dissipação de ventos e redemoinhos" (EDR, em inglês). O parâmetro avalia a intensidade da turbulência em um ponto --na escala, 0 a 20 foi considerada leve; 20 a 40 seria moderada; de 40 a 80 seria severa; e de 80 a 100, extrema.



O continente sul-americano tem a rota mais turbulenta de todo o mundo, de acordo com dados do Turbli: o percurso de 1.905 km entre Santiago, no Chile, ao Aeroporto Internacional Viru Viru em Santa Cruz, na Bolívia, tem média de EDR de 17,5. Santiago ainda tem o aeroporto com mais rotas turbulentas do mundo, segundo o estudo.

Aeroporto de Santiago, no Chile, é o mais turbulento do mundo -- e rota entre a capital e Santa Cruz, na Bolívia, é a mais desafiadora aos pilotos em todo o planeta Imagem: Getty Images/iStockphoto

As 10 rotas mais turbulentas do planeta

1. De Santiago (SCL), no Chile, a Santa Cruz (VVI), na Bolívia

Distância: 1.905 km

EDR: 17,568

2. De Almaty (ALA), no Cazaquistão, a Bishkek (FRU), no Quirguistão

Distância: 210 km

EDR: 17,457

3. De Lanzhou (LHW) a Chengdu (CTU), ambos na China

Distância: 661 km

EDR: 16,75

4. De Chubu Centrair (NGO) a Sendai (SDJ), ambos no Japão

Distância: 517 km

EDR: 16,579

5. De Milão (MXP), na Itália, a Genebra (GVA), na Suíça

Distância: 214 km

EDR: 16,398

6. De Lanzhou (LHW) a Xianyang (XIY), ambos na China

Distância: 519 km

EDR: 16,337

7. De Osaka (KIX) a Sendai (SDJ), ambos no Japão

Distância: 655 km

EDR: 16,307

8. De Xianyang (XIY) a Chengdu (CTU), ambos na China

Distância: 624 km

EDR: 16,25

9. De Xianyang (XIY) a Chongqing (CKG), ambos na China

Distância: 561 km

EDR: 16,041

10. De Milão (MXP), na Itália, a Zurique (ZRH), na Suíça

Distância: 203 km

EDR: 16,016

Os percursos mais turbulentos de cada continente

Naturalmente, a rota sul-americana mais turbulenta do mundo é também a do continente.

Na América do Norte, a viagem mais desafiadora para pilotos, comissários e viajantes é o trajeto entre os aeroportos de Nashville (BNA), no Tennessee, e Raleigh/Durham (RDU), na Carolina do Norte, ambos nos EUA, que atingiu um nível de EDR de 14,728 em seus 711 km.

Voar entre Milão, na Itália, e Genebra (foto), na Suíça, é experiência mais turbulenta da Europa Imagem: bloodua/Getty Images/iStockphoto

Já o voo mais difícil na Europa acontece entre os aeroportos de Milão (MXP), na Itália, e Genebra (GVA), na Suíça, com um EDR de 16,398 em 214 km de distância. A ligação entre Almaty (ALA), no Cazaquistão, e Bishkek (FRU), no Quirguistão, se provou a mais desafiadora da Ásia com nível de turbulência de 17,457 em seus 210 km.

Rota entre Brisbane (foto) e Sydney, ambas na Austrália, é a mais turbulenta da Oceania Imagem: ymgerman/Getty Images

Na Oceania, a maior movimentação no ar é vista entre Brisbane (BNE) e Sydney (SYD), ambas na Austrália, uma distância de 750 km que chega a ter índices de turbulência de 15,31. Por fim, a rota mais turbulenta da África está entre a Cidade do Cabo (CPT) e Durban (DUR), ambas na África do Sul, com EDR de 14,894 em 1.278 km.

Rotas turbulentas do Brasil

Estas foram as rotas mais turbulentas com destino ou chegada no Brasil, considerando apenas voos na América do Sul:

1. De Florianópolis (FLN) a Santiago (SCL), no Chile

Distância: 2.220 km

EDR: 15,307

2. De Florianópolis (FLN) a Ciudad de la Costa (MVD), no Uruguai

Distância: 1.066 km

EDR: 15,224

3. De Buenos Aires (EZE), na Argentina, a Florianópolis (FLN)

Distância: 1.236 km

EDR: 15,076

4. De São Paulo (GRU) a Santiago (SCL), no Chile

Distância: 2.617 km

EDR: 14,892

5. De São Paulo (GRU) a Ciudad de la Costa (MVD)

Distância: 1.567 km

EDR: 14,85

6. De Rio De Janeiro (GIG) a Santiago (SCL)

Distância: 2.937 km

EDR: 14,791

Aeroportos mais turbulentos

Aparecendo por três vezes entre as rotas mais turbulentas da América do Sul, Florianópolis tem também o terceiro aeroporto mais turbulento do continente. No entanto, as cidades brasileiras não aparecem na lista mundial, com terminais que enfrentam eventos mais extremos que os nossos. Confira os 10 mais:

1. Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez, em Santiago (SCL), no Chile

EDR: 17,137

2. Aeroporto Sendai (SDJ), em Natori, no Japão

EDR: 16,657

3. Aeroporto Internacional de Wellington (WLG), em Rongotai, na Nova Zelândia

EDR: 16,318

4. Novo Aeroporto de Chitose (CTS), em Sapporo, no Japão

EDR: 16,305

5. Aeroporto Internacional de Kansai (KIX), em Osaka, no Japão

EDR: 16,12

6. Aeroporto Internacional de Manas (FRU), em Bishkek, no Quirguistão

EDR: 15,993

7. Aeroporto Internacional de Chubu (NGO), em Tokoname, no Japão

EDR: 15,885

8. Aeroporto Internacional de Lanzhou Zhongchuan (LHW), em Lanzhou, na China

EDR: 15,8

9. Aeroporto Internacional de Tóquio-Haneda (HND), em Tóquio, no Japão

EDR: 15,545

10. Aeroporto Internacional de Christchurch (CHC), em Christchurch, na Nova Zelândia

EDR: 15,482