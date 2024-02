Samantha Morton será premiada pelo conjunto da obra em cerimônia da Bafta

LONDRES (Reuters) - A atriz Samantha Morton, conhecida por filmes como "Minority Report" e "Terra de Sonhos", receberá a Fellowship da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas (Bafta), pelo conjunto da obra de sua carreira, na cerimônia anual da entidade na próxima semana.

Morton, de 46 anos, irá se juntar a nomes como as atrizes Helen Mirren e Judi Dench e diretores como Ang Lee e Ridley Scott ao receber a maior honra da instituição de caridade artística.

Ela é famosa pelo seu trabalho no teatro, na televisão e no cinema. Suas atuações mais recentes incluem o filme "A Baleia" de 2022 e a série de televisão "The Serpent Queen".

"Samantha Morton é uma contadora de histórias hipnotizante com uma incrível amplitude. Ela causou um impacto extraordinário na indústria cinematográfica britânica -- constantemente iluminando personagens complexos e defendendo histórias sub-representadas", disse Anna Higgs, presidente do Comitê Cinematográfico da BAFTA, em um comunicado.

"Dentro e fora da tela, ela sempre trabalha para quebrar barreiras da sociedade e mudar a composição das indústrias para melhor -- frequentemente contra as probabilidades. Samantha é imensamente respeitada por seus colegas no Reino Unido e em Hollywood pela sua versatilidade, talento e paixão pela arte da atuação."

Morton disse que está se sentindo "profundamente humilde e grata" por receber o prêmio.

A cerimônia do Bafta, a maior premiação cinematográfica do Reino Unido, será realizada em 18 de fevereiro em Londres.

O drama histórico "Oppenheimer", um dos filmes de maior bilheteria do ano passado, lidera com 13 indicações.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)