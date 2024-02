Rodriguinho critica aliada e diz não ver mais grupo: 'Perdendo meu tempo'

Em conversa com MC Bin Laden hoje (7), Rodriguinho criticou as falas de Fernanda no Sincerão da noite anterior no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No Quarto Gnomo, Rodriguinho confessou para MC Bin Laden que "perdeu tempo" ao aconselhar Fernanda, porque ela não seguiu suas recomendações durante o Sincerão.

Não vai adiantar eu ficar aqui perdendo meu tempo trocando ideia com você e você fazer o que você quer e depois você vir falar que a gente é um grupo. A gente não é um grupo, um grupo tem as decisões em comum Rodriguinho

O brother lamentou a fala da aliada em relação à Beatriz no Sincerão e disse que "pega mal" porque "Bia é uma menina trabalhadora". "Você mandou a menina entupir a privada, falou que o sonho da menina não representa nada perto do seu, mandou ela ir costurar o rabo… Eu posso tá me afundando por estar junto com vocês? Sim, mas não vamos passar pano", disse.

MC Bin Laden concordou com o cantor e disse que está incomodado com o fato da sister já o ter criticado pela briga com Davi. "Tô falando de jogo com a pessoa e a pessoa vê um milhão de defeitos seu, quer te criticar, quer tá contra você em certos momentos, quer ver sempre seus erros, sempre suas falhas", disse.

Fernanda chegou a ver a conversa através das câmeras do Quarto do Líder, mas não conseguiu ouvir por não ter "créditos" para desbloquear o áudio.

