Qual o melhor plano de celular de 2024? Ranking lista quais compensam mais

Franquia maior, uso de apps e ligações ilimitados ou plano controle? Com o número de planos de celular oferecidos pelas operadoras cada vez maior, escolher a melhor opção pode ser uma tarefa difícil.

Por isso, a MelhorPlano.net, site especializado na comparação de ofertas de internet móvel, fixa e TV por assinatura, analisou 55 planos disponíveis em São Paulo e fez um ranking para definir as opções com melhor custo-benefício do mercado. A análise inclui pacotes do tipo controle e pós-pago de operadoras nacionais e operadoras móveis virtuais.

Segundo o levantamento, a Claro tem os dois melhores pacotes do mercado de 2024, o "Claro Controle 25GB" e o "Claro Pós 50GB".

A TIM é a operadora que domina a quantidade de planos na lista: dos dez planos selecionados, quatro são da operadora. A Claro tem três pacotes no ranking, e a Vivo aparece com dois planos.

Quem também aparece no ranking é a operadora virtual Surf Telecom, com o plano "Mega 40". O pacote, aliás, é o mais barato desta lista, com o custo de R$ 40 mensais.

O ranking

1º lugar: Claro Controle 25GB

O "Claro Controle 25GB" foi considerado a melhor opção de plano de celular para 2024, pois oferece a melhor combinação de preço, internet extra para aplicativos e qualidade de internet.

O pacote oferece 20GB de internet e 5GB de bônus para usar nos aplicativos Facebook, Instagram, X (Twitter), YouTube, TikTok e Claro TV+. Whatsapp, ligações e SMS são ilimitados.

Quanto custa? R$ 59,90 no débito automático ou fatura digital.

2º lugar: Claro Pós 50GB

O "Claro Pós 50GB" é um pacote pós-pago que combina bom preço, custo-benefício e bônus de internet para aplicativos.

O plano oferece 25GB com 25GB para usar nos aplicativos TikTok, Facebook, Instagram, X (Twitter), Waze, Claro TV+,Youtube, Netflix, Globoplay, HBO Max, Discovery+, Pluto TV, Disney+ e Star+.

Quanto custa? R$ 109,90 no débito automático ou fatura digital.

3º lugar: TIM Controle 30GB

O "TIM Controle 30GB" é um plano que apresenta a melhor combinação de preço, quantidade bônus de internet e aplicativos ilimitados para navegar nas redes sociais.

Quanto custa? R$ 59,99 no boleto.

4º lugar: Vivo Controle 19GB + Redes Sociais

O pacote "Vivo Controle 19GB + Redes Sociais" se destaca em preço e bônus de internet para redes sociais.

Quanto custa? R$ 67,00.

5º lugar: TIM Black 72GB

O "TIM Black 72GB" é um pacote pós-pago que se destaca pelo preço e bônus de dados para navegar na internet, além de franquia extra em caso de portabilidade.

Quanto custa? R$ 109,99 no cartão de crédito.

6º lugar: Claro Pós 150GB

O "Claro Pós 150GB" foi considerado como o plano mais completo e de melhor custo-benefício para usuários que consomem muita internet durante o mês.

São 75GB com mais 75GB de bônus para usar nos aplicativos TikTok, Facebook, Instagram, X (Twitter), Waze, Claro TV+, Youtube, Netflix, Globoplay, HBO Max, Discovery+, Pluto TV, Disney+ e Star+.

Quanto custa? R$ 199,90 no débito automático ou fatura digital.

7º lugar: Mega 40

O pacote "Mega 40", da operadora virtual Surf Telecom, é o mais barato entre todos os planos controle e pós-pago do ranking.

Quanto custa? R$ 40,00.

8º lugar: TIM Black 80GB + 1 assinatura

O "TIM Black 80GB + 1 assinatura" é um plano que oferece boa franquia de internet e inclui uma assinatura gratuita de streaming (Disney+, HBO Max ou YouTube Premium).

Quanto custa? R$ 149,99 com fidelidade de 12 meses.

9º lugar: Vivo Controle 9GB

O "Vivo Controle 9GB" é o pacote que se destaca pelo preço baixo e qualidade de internet.

Quanto custa? R$ 52,00.

10º lugar: Tim Black Família 170GB + 3 dependentes

O "Tim Black Família 170GB + 3 dependentes" é a melhor opção de plano família, pois apresenta bom custo-benefício e franquia de dados, com o custo de R$ 73,75 por usuário.

Quanto custa? R$ 294,99 com fidelidade de 12 meses.

Como o ranking foi realizado?

O MelhorPlano.net realizou a avaliação dos pacotes a partir de critérios divididos em dois grupos de análise: um referente ao plano e outro, à operadora. O primeiro é relativo à qualidade do produto, que avalia valor mensal, quantidade fixa de gigas recebidos por mês, preço por gigabyte e benefícios adicionais (aplicativos, internet extra e ligações ilimitadas).

O segundo critério avalia o desempenho geral da operadora, de acordo com a amplitude de cobertura 3G/4G/5G da empresa e a avaliação de qualidade na Pesquisa de Satisfação da Anatel em 2022, a mais recente. A metodologia completa está na página do estudo.