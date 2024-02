Após saída de Juninho, prêmio do BBB 24 se aproxima de R$ 1 milhão; veja

Após a eliminação de Juninho no sexto Paredão do BBB 24 (Globo), o prêmio do programa agora está em R$ 750 mil.

Como funciona a dinâmica

Neste ano, o prêmio começou em zero e está passando por reajuste em algumas eliminações.

Hoje (6), no palco com Tadeu, Juninho girou uma roleta e acrescentou R$ 200 mil ao prêmio final.

Com isso, o prêmio do programa passou a ser R$ 750 mil e os brothers e sisters na casa foram informados.

De acordo com Tadeu, a medida que as eliminações forem acontecendo, os eliminados irão girar a roleta e aumentar o valor.

Antes da estreia, foi informado que o prêmio poderia chegar a R$ 3 milhões.

