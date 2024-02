Baile de Carnaval, novo filme: o fim de semana de Dakota Johnson no Rio

Dakota Johnson, 34, se prepara para estrear "Madame Teia", filme que faz parte do Universo Homem-Aranha, nas telonas. A atriz viajou ao Brasil para dar entrevistas sobre o longa que chega aos cinemas no dia 14 de fevereiro.

Ela passou o último final de semana no Rio de Janeiro e participou até de um baile de Carnaval. Essa foi segunda vez que a estrela, conhecida pela saga "Cinquenta Tons de Cinza", visitou o país.

Amo muito isso daqui. Me sinto com sorte por ter fãs aqui. É um lugar especial, mágico. Amo a cultura e o estilo de vida. Todo mundo tem sempre sido tão gentil. É um lugar bonito, é uma honra.

Dakota Johnson a Splash

No sábado (3), ela desembarcou no aeroporto internacional do Rio bem cedinho, por volta das 7h, quando foi clicada por fotógrafos. O dia foi agitado: ela publicou vídeo com vista para o mar, foi aos estúdios do Fantástico e, durante a noite, participou do Baile da Vogue.

Dakota Johnson em 1 dia no Rio de Janeiro, Brasil. O fandom brasileiro só vence #DakotaJohnson pic.twitter.com/7MrRaFAZRt ? ju (@dakotasrare) February 4, 2024

Naquela noite, ela marcou presença no baile realizado no luxuoso Copacabana Palace, com look que faz referência ao filme "Madame Teia", mas não esteve lá por muito tempo. Após chegar e posar para fotos, a atriz permaneceu em uma área reservada para ela por cerca de 30 minutos, sem dar entrevistas à imprensa.

Foi muito bom [estar no baile]. Não vi nada parecido. Foi divertido ver todas as roupas e costumes.

Dakota Johnson a Splash

No domingo (4), pela manhã, a atriz se encontrou com influenciadores em um evento organizado pela Sony e, na sequência, conversou com jornalistas sobre o filme. "'Madame Teia' é especial porque é um filme feminino, sobre mulheres jovens que descobrem seus superpoderes."

LINDA! Dakota Johnson na coletiva de imprensa de Madame Teia no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/ePRetYFbQa ? Dakota Johnson Brasil ? (@DakotaJBRA) February 4, 2024

Pela noite, após cumprir seus compromissos profissionais, ela usou o mesmo aeroporto para deixar o país. Dakota não conseguiu estender a estadia para curtir o Carnaval, mas disse que gostaria. Quem sabe no próximo ano? "Voltarei", disse ela.

Em entrevista a Splash, Dakota confessou saber pouco do nosso Carnaval e contou a vontade de saber mais. Ela até perguntou quantos dias compõem a festa e, ao ouvir que os quatro dias oficiais viram um mês de folia, ela disparou: "Eu devia aprender mais sobre isso."

Qual é a história de "Madame Teia"?

"Madame Teia" conta a história do filme solo da história de origem de uma das heroínas mais enigmáticas da Marvel. O thriller estrela Dakota Johnson como Cassandra Webb, uma paramédica em Manhattan que pode ter habilidades de clarividência. Forçada a confrontar revelações sobre seu passado, ela forja uma relação com três jovens destinadas a futuros poderosos... se elas conseguirem sobreviver ao presente ameaçador.

Quando estreia nos cinemas? Com direção de S J Clarkson, o longa chega às telonas brasileiras no dia 14 de fevereiro.