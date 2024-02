'O Escândalo': conheça as histórias reais do caso que inspirou o filme

Em cartaz no "Cinema do Líder do BBB 24" e na programação da TV Globo hoje, o filme "O Escândalo" é baseado em fatos reais. Lançado em 2020, a produção conta a denúncia de assédios que derrubaram o presidente da Fox News, Roger Ailes.

A produção reúne um elenco de peso, a exemplo das atrizes Margot Robbie, Charlize Theron e Nicole Kidman, que interpretam apresentadoras da emissora. Já o ator John Lithgow ficou com a missão de viver Ailes nas telonas. Conheça as histórias por trás dos personagens do longa.

Roger Ailes (John Lithgow)

Iniciou sua carreira em emissoras menores antes de se tornar presidente fundador da Fox News, em 1996. O executivo era conhecido pelo seu histórico impulsionando campanhas políticas para figuras como Richard Nixon, Ronald Reagan e George H. W. Bush.

Ailes enfrentou alegações de assédio por parte de funcionárias da Fox News em 2016. O afastamento da presidência da emissora ocorreu após um processo judicial liderado pela apresentadora Gretchen Carlson.

O legado de Ailes deixou marcas na indústria midiática, destacando questões sobre a luta contra o assédio e relações poder que acontecem nos bastidores. Ailes fundou a Fox News Group com o objetivo de atrair o público conservador.

John Lithgow interpreta Roger Ailes Imagem: Divulgação

Gretchen Carlson (Nicole Kidman)

Gretchen Carlson ingressou na Fox News como apresentadora do programa Fox & Friends em 2006. Em 2013, conquistou seu próprio programa matinal, o "The Real Story with Gretchen Carlson".

Em 2016, Carlson anunciou sua saída da Fox News, simultaneamente revelando um processo legal por assédio sexual contra Roger Ailes. As alegações também envolveram seu co-apresentador, Steve Doocy, indicando que Ailes a rebaixou a outro programa com salário menor devido a reclamações sobre o comportamento do colega de trabalho.

Carlson afirmou que Ailes fazia comentários repetidos sobre sua aparência física e a incentivava virar-se de costas para ele. A jornalista alegou que, ao reclamar sobre o comportamento, o executivo sugeriu uma relação sexual para benefício mútuo.

O processo de Carlson desencadeou uma investigação interna na Fox News. Mais de dez funcionárias e ex-funcionárias relataram experiências semelhantes, destacando um problema mais amplo na cultura da emissora.

Nicole Kidman interpreta Gretchen Carlson Imagem: Divulgação

Megyn Kelly (Charlize Theron)

Kelly iniciou sua carreira em uma emissora associada da ABC antes de ingressar na Fox em 2004. Em 2013, a comunicadora já figurava entre os principais nomes da Fox News, competindo pela liderança de audiência com o programa de Bill O'Reilly.

Envolvida em diferentes polêmicas, ela se destacou positivamente ao questionar comportamentos controversos de Donald Trump. A apresentadora passou a ser vista como defensora dos direitos das mulheres.

Durante o escândalo de assédio envolvendo Roger Ailes, Kelly afirmou ter sido assediada por ele no início de sua carreira na Fox. Detalhes do assédio foram abordados em seu livro "Settle for More", que também serviu de base para a produção de "O Escândalo".

Kelly conversou com os responsáveis pela investigação interna da Fox News durante o escândalo Ailes, revelando sua própria experiência de assédio. Apesar disso, a declaração de Kelly nunca foi divulgada publicamente, mantendo alguns detalhes de tudo que aconteceu em segredo.

Charlize Theron interpreta Megyn Kelly Imagem: Divulgação

E a Margot Robbie?

A estrela do filme "Barbie" interpreta Kayla Pospisil em "O Escândalo". A artista deu vida a uma personagem que não existiu na vida real.

A personagem foi construída a partir dos depoimentos das vítimas reais do escândalo envolvendo Roger Ailes. O intuito é representar como o domínio de Ailes afetava jovens jornalistas, que tinham menos poder em comparação como figuras como Kelly ou Carlson.

Detalhes específicos das cenas foram inspirados em interações reais dessas mulheres, proporcionando uma representação autêntica. Margot Robbie mencionou que a personagem é uma síntese dos relatos de mais de 20 mulheres. Essas mulheres quebraram contratos de confidencialidade para compartilhar suas experiências com a equipe de produção, mantendo suas identidades em segredo.