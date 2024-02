Nasce segundo filho de Marcello Melo Jr, ator de 'Renascer'

Nasceu o segundo filho do ator Marcello Melo Jr. nesta quarta-feira, 7. Joaquim é fruto do relacionamento do artista com a modelo carioca Clara Diniz.

A informação foi revelada pela mãe, em publicações nos Stories de seu perfil no Instagram. Clara publicou uma bexiga que tinha escrita a frase "bem-vindo Joaquim", em um quarto de maternidade.

Depois disso, ela compartilhou apenas os dedinhos do bebê, coberto em uma manta. "Oi, titias", escreveu a modelo no registro.

Marcello, que atualmente está na telinha, interpretando um dos filhos de José Inocêncio em Renascer, novela das nove da Globo, ainda não se pronunciou sobre o nascimento de Joaquim.

O nome do bebê foi revelado em outubro do ano passado, no chá revelação, compartilhado por Clara nas redes sociais. Marcello já é pai de Maya, de 3 anos, fruto de um relacionamento que ele teve com a atriz e Dayane Bartoli.