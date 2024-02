'Meu desejo é celebrar as escolas de samba', diz Anitta sobre o Carnaval

Anitta conquista seu lugar na "calçada da fama" dos grandes nomes do Carnaval brasileiro. A estrela do funk, famosa por arrastar multidões em seus ensaios de bloco por todo o país, agora brilhará na Sapucaí com seu próprio desfile, abrindo caminho para as vencedoras do desfile das campeãs.

Além de arrasar na avenida, Anitta vem deixando sua marca no Carnaval com suas homenagens através de looks especiais durante seus próprios blocos. A cada apresentação, a cantora faz referências a momentos icônicos das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo.

O visual festivo do Carnaval surge da duradoura parceria com a SHEIN, agora estendida para uma terceira coleção em colaboração com a empresária, desta vez com foco em seu próprio estilo.

Quatro peças da coleção SHEINxAnitta serão reveladas nesta quarta-feira (7) durante uma transmissão ao vivo no perfil da marca, às 21h. As roupas, em sua totalidade, empregam materiais variados, incluindo jeans, couro e malha. Com um total de 63 peças, a coleção atende a uma ampla variedade de tamanhos, desde o PP até o G4.

Estou muito empolgada com o lançamento dessa nova coleção, pois cada peça reflete uma parte de quem eu sou e do meu estilo.

Em conversa com Universa, Anitta fala sobre o Carnaval e essa parceria que promete muito mais. Confira a seguir.

Anitta divulgando colaboração da Shein Imagem: Divulgação

Universa: Você está lançando uma coleção com a SHEIN inspirada nos diversos estilos que você já adotou. O que os fãs podem esperar da coleção e quais estilos vão encontrar nela?

Anitta: Os fãs podem esperar muito da minha personalidade eclética. São looks versáteis para arrasar durante o ano todo. Fiz questão de termos vários tamanhos e estilos.

Há alguma fase que você considera especialmente significativa?

A minha coleção da SHEIN tem muito de todas as minhas fases. Desde a Anitta confortável e básica, até a sofisticada.

Como a moda influencia a sua expressão artística e qual mensagem você deseja transmitir aos seus fãs?

A moda é um elemento essencial do meu trabalho, é uma das formas que encontrei para expressar minha personalidade.

Anitta divulgando colaboração da Shein Imagem: Divulgação

E por falar em moda, você está homenageando escolas de samba com fantasias confeccionadas exclusivamente para os seus ensaios de carnaval. Como surgiu essa ideia e por quê?

Todo ano eu escolho, para o meu Carnaval, um tema que tem a ver com a mensagem que eu quero passar naquele momento. E é pelas fantasias que eu conto uma história. Já falei sobre tecnologia, animais em extinção, mulheres guerreiras e inspiradoras.

Dessa vez, meu desejo é celebrar as escolas de samba, que são uma parte tão importante e rica da nossa cultura. E é com o apoio da SHEIN que isso está acontecendo lindamente nos palcos pelo país.

Anitta divulgando colaboração da Shein Imagem: Divulgação

Os posts no Instagram apresentando cada fantasia estão preferencialmente em inglês, a tradução vai para os comentários. Por que optou por apresentar as escolas em outra língua?

Um dos meus objetivos com esse tema é mostrar para o mundo o quão incrível, complexo e interessante o nosso Carnaval é. Boa parte dos meus seguidores não é brasileira, então senti que as redes sociais seriam o espaço perfeito para compartilhar isso internacionalmente. Os textos em inglês vêm exatamente para contextualizar o tema para quem é de fora.

Qual a importância, para você, dos seus fãs de outros países conhecerem mais sobre o Carnaval brasileiro?

Acho super importante! É a cultura de onde eu vim. Meus fãs de outros países amam saber mais sobre o Brasil e sua história. É muito legal isso!

Durante a maior parte do ano passado você lançou músicas em diferentes idiomas e alcançou o top 10 global no Spotify com uma música em espanhol. Você acha que os ensaios e o período do Carnaval são fundamentais para fortalecer a conexão com seus fãs brasileiros?

Sim. Mesmo quando estou trabalhando fora, mantenho muito forte minha conexão com os meus fãs e o público brasileiro. É uma relação constante, que não para. Mas é claro que, com os shows de Carnaval, o contato fica mais próximo e a gente se junta para se jogar na festa mais brasileira que existe. É um momento gostoso, muito especial.

Anitta divulgando colaboração da Shein Imagem: Divulgação

Você disse estar preocupada com a questão dos Yanomamis na Amazônia e eles, por outro lado, também serão homenageados no Carnaval por meio da escola de samba Salgueiro. Qual importância que a arte, o Carnaval, tem para influenciar causas como essa?

A arte tem um poder incrível de jogar luz sobre temas importantes, fazendo a sociedade refletir. O Carnaval das escolas de samba, historicamente, tem super esse poder, né? Vários desfiles já ficaram para a história por fazerem críticas sociais ou apontarem questões da sociedade. Acho que a arte leva a gente pra frente.