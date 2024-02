Mercedes cai para trás com beijo de Lampíão em 'Fuzuê'

Nos próximos capítulos da novela das 7 "Fuzuê" (Globo), Mercedes (Ana Lúcia Torre) cai para trás após beijar Lampião (Ary Fontoura).

O casal tem um novo encontro apaixonado. "É o que sinto por você. Um carinho muito especial. Como se não estivéssemos ficado tanto tempo separados. Curioso, não?", diz ela.

Eles relembram uma cena romântica que fizeram no teatro anos atrás. "Lembra como termina? Feche os olhos, ma belle", pede o dono do Beco do Gambá. "Pra quê, Lumiére? Não lembro direito...", responde ela, fechando os olhos.

Lampião dá um beijo na boca de Mercedes. "O que achou da cena, mon amour?", pergunta o homem.

Depois disso, a avó de Vitor (Danilo Maia) desmaia. "Afe, Marie! Mercedes! Será que ela bateu a caçoleta?", se desespera Lampião.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.