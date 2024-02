Maluma posa seminu em banheira coberto por dinheiro

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Maluma, 30, posou seminu em uma banheira coberto por notas de dinheiro.

O que aconteceu

O cantor colombiano posou dentro de uma banheira com notas de dinheiro. Maluma aparece deitado e em sua volta há notas de dólares. "Brilha ou não brilha?", escreveu ele no Instagram nesta quinta-feira, 7.

Além do dinheiro, ele também apareceu com joias. Nos registros, é visto com um grillz nos dentes, correntes e pulseira de diamantes, além de três relógios de luxo.

Os cliques do cantor provocaram uma série de comentários no post, alguns deles provocativos. "O rei de Medellín", disse uma seguidora. "Você está aqui partindo corações!", afirmou mais uma. "Mostra o que tem debaixo do dinheiro", disse outra "Ser brilha mais que o ter, ou seja, você brilha mais que os diamantes", comentou uma seguidora. "Sou louca por você", destacou outra.