Make de verão: tendências e truques para maquiagem durar mais no calor

A beleza natural é algo que a maquiagem da atualidade reforça cada vez mais. E sempre há tendências que se sobressaem em cada estação, para oferecer toques modernos ou mesmo que representem a liberdade de expressão.

Confira algumas apostas para criar a sua make da estação:

Pele fresca

Use produtos que trazem luminosidade. "Aposte em iluminador, base, contorno e blush fluidos com uma pegada mais glow. Prefira produtos de textura líquida ou cremosa, que realçam o viço da pele e deixam o visual mais natural", ensina Ju Monteiro, beauty expert do Werner Botafogo.



Saúde nos lábios

Invista no aspecto saudável. Primeiro, cuide para hidratar os lábios ao máximo com balms específicos para a região. Então, adicione cor sem pesar --use o dedo para aplicar o batom com leves batidinhas, apenas para dar aquela "cara de saúde".



O tom peach fuzz (pêssego), eleito como a tonalidade do ano pela Pantone, é uma das apostas do momento. Mas também dá para aplicar um batom rosa ou avermelhado ou mesmo um lip tint, aplicando uma camada bem leve.



Caso queira dar um toque mais marcante aos lábios, aplique a técnica de contorná-los com um lápis mais escuro e preenchê-los com um batom mais neutro, acompanhado de gloss. "A ideia é brincar com os tons", explica a maquiadora Adriana Victor, especialista em colorimetria.



Cor nos olhos

As sombras cromadas ou metalizadas também estão com tudo e incrementam o efeito glossy do visual, sendo que as cores pêssego, rosa e azul são as grandes apostas, podendo ser aplicadas sem tanta perfeição.

Quem preferir um visual mais marcante pode ainda investir nos delineadores gráficos ou no lápis preto na linha d'água para dar um tom mais sexy.



Aposte nas soap brows!

As sobrancelhas volumosas, mais naturais e com os pelos alinhados para cima são a grande tendência atual, de acordo com Monteiro.

A técnica consiste em umedecer levemente uma escova de sobrancelhas (spoolie) com água ou spray fixador, passá-la no sabonete até que ela fique levemente revestida e, em seguida, usá-la para pentear os pelos das sobrancelhas para cima e para fora, podendo ou não preencher possíveis falhas com lápis ou sombra. O sabonete ajuda a manter os pelos no lugar.

Imagem: iStock



Dicas para a maquiagem durar mais no calor

No verão, é normal as pessoas transpirarem mais. Por causa disso, a pele se torna mais oleosa e a maquiagem não fixa tanto quanto deveria. Para evitar que isso aconteça, siga as dicas a seguir:

Antes de maquiar, lave bem a pele com um sabonete para o rosto específico para o seu tipo de pele.

Em seguida, aplique um tonificante na pele limpa.

Hidrate-a com um sérum que tenha uma textura mais leve.

Aplique um bom primer, para ajudar a manter os poros fechados e deixar a pele mais lisinha.

Aplique apenas produtos líquidos ou cremosos para fazer a primeira camada da maquiagem: base, corretivo e iluminador. Escolha produtos duráveis ou à prova d'água, pois são resistentes ao suor e ao excesso de oleosidade.

Em seguida, sele com um pó para aumentar sua durabilidade.

Aplique a sombra, o delineador (se for o caso), o rímel à prova d'água e o batom (ou lip tint).

Finalize com uma bruma facial ou spray fixador para que dure ainda mais nos dias de calor.

UOL no Verão 2024

Imagem: Divulgação

Quando Até 14 de fevereiro

Local: Praia de São Lourenço, em Bertioga (SP)

Na faixa de areia, próxima aos módulos 7 e 8 da Riviera de São Lourenço e ao canal

Horário de funcionamento: De terça a domingo, das 8h às 18h

Imagem: Mariana Pekin/UOL

Atividades:

Beach Tennis: Todos os dias, das 9h às 18h

Futevôlei: Sábados e domingo, das 9h às 18h

Atração musical: Sábados, às 18h - Bandas regionais

Valores:

Day use: R$ 50,00 - das 9h às 18h30, inclui o uso das instalações: chuveiros, bangalôs e quadras quando não estiverem em aula.*

Aulas individuais de beach tennis ou futevôlei: R$ 75,00 (1 hora de duração).

*Agendamento da quadra conforme a disponibilidade, com o uso de equipamentos do próprio usuário.

O UOL no Verão tem o patrocínio de Chevrolet, Natura, Cerveja Sol, SBP, Huggies, Claro, Eno, Sprite e Decathlon.