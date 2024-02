Dona da 'vagina mais bonita do Brasil' é biomédica e já gravou com Urach

Maite Sasdelli, que ganhou um concurso de "vagina mais bonita do Brasil", atraiu atenção nesta semana ao anunciar que passou por uma cirurgia para voltar a ser virgem.

Quem é Maite

A influencer é biomédica e agora quer fazer um mestrado e se especializar em harmonização facial. "Quero seguir também com o trabalho de modelo, porque um ajuda o outro", afirmou ao Metrópoles.

Maite entrou para o OnlyFans em 2021, mesmo ano em que venceu o concurso. "Tenho um público feminino muito forte. Elas se espelham em mim. Quero mostrar que não é uma guerra, a pornografia não quer roubar o marido de ninguém. Não é preciso se plastificar toda para ser uma mulher bonita."

Em um mês, ela fatura até R$ 300 mil com conteúdo adulto. Em entrevista ao jornal inglês Daily Star, ela afirmou que ser nomeada a vagina mais bonita do Brasil alavancou sua carreira: "Posso dizer que ganhei R$ 15 mil em questão de horas. As pessoas acham que é fácil, mas envolve muita coisa. Tem uma empresa por trás disso, sabe?"

A ruiva também é conhecida como Jessica Rabbit do OnlyFans. No ano passado, após ultrapassar 100 mil seguidores no Instagram, ela fez um ensaio temático vestida como a personagem: "Todos os dias, recebia dezenas de mensagens pedindo para eu me vestir como ela, manter o penteado como o dela. Depois de tantos pedidos, decidi presentear os meus assinantes e adorei o resultado das imagens".

Maite Sasdelli caracterizada como "Jessica Rabbit" Imagem: Reprodução/Instagram

Ela também já gravou com Andressa Urach. Em entrevista a Splash, Maite contou que foi o filho de Andressa quem gravou o vídeo e descreveu a filmagem realizada em Porto Alegre: "Nos chupamos e introduzimos plugs uma na outra. Sempre com muito óleo, fazendo massagens".