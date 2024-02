Leonardo DiCaprio elogia enredo do Salgueiro no carnaval de 2024 e defende povo Yanomami

Leonardo DiCaprio usou sua conta no Instagram para conscientizar seguidores sobre a situação do povo indígena Yanomami. O ator citou o tema do Acadêmicos do Salgueiro para o Carnaval 2024 e elogiou a escola de samba por dar mais visibilidade para a situação de vulnerabilidade vivida pelo povo.

"Durante anos, o povo Yanomami sofreu violência brutal de garimpeiros e seus financiadores. A mineração ilegal contaminou suas águas e levou a uma crise humanitária de desnutrição, malária, pneumonia e outras doenças que aumentam as taxas de mortalidade infantil", escreveu.

Junto ao texto, DiCaprio compartilhou um vídeo com imagens da Amazônia ao som do samba do Salgueiro. Além do povo indígena, a escola de samba também preparou o samba-enredo em homenagem a Bruno Pereira e Dom Phillips, mortos em 2022, no Vale do Javari, no oeste do Amazonas.

A Re:wild, organização para a preservação ambiental, fundada pelo ator e ativista em 2021, firmou uma pareceria com a escola de samba que irá desfilar na Sapucaí no domingo, 11.

Ele ainda citou Davi Kopenawa, líder espiritual e xamã Yanomami: "queremos sua ajuda. Queremos que você defenda nosso planeta Terra, nossa saúde, nossa língua, nosso xamã, nossa sabedoria, nossa canção, nossa alegria. É por isso que você está escolhendo uma música muito importante para todos ouvirem".

Em Assassino da Lua das Flores, filme que concorre ao Oscar 2024 em nove categorias, Leonardo DiCaprio interpreta Ernest Burkhart, um homem branco que se relaciona com uma mulher indígena.