Juninho diz que ficou feliz com discurso de Tadeu: 'Deixou claro'

Juninho, sétimo eliminado do BBB 24, em conversa com Ana Maria Braga no Café com o Eliminado:

Ficou feliz com o discurso de Tadeu. "Tentaram levantar uma questão que, do meu ponto de vista, é pesada e não aconteceu. Muito voltada para uma questão de assédio. Eu fiquei muito feliz quando o Tadeu fez o discurso dele. Deixou claro que o programa tem a visão total do jogo, e caso tivesse acontecido isso nem teria paredão, eu teria saído pela porta dos fundos."

Falou sobre o uso da palavra "tocar". "Quando eu era adolescente, tocar uma pessoa era sinônimo de desenrolar, desenvolver uma fala. Falava 'levei um toco', e vida que segue. Tentaram levar para um lado que não existia."

Refletiu sobre o fato de ter flertado com Leidy e Alane. "O que pareceu é que a Alane tentou fazer como se eu tivesse traído a Leidy, e não dá para trair uma coisa que não existiu", disse Juninho, afirmando que só deu um selinho em Leidy e não queria nada mais sério. E completou: "A gente não acertou de terminar, mas a gente também não acertou de ter algo".

Não sabia que as duas eram tão próximas: "Eu não tinha conhecimento de que a Alane e a Leidy eram amigas tão próximas, o fato de dividirem o quarto não me colocou isso. Eu estava numa situação de solteiro".

Relembrou a conversa com Davi sobre as refeições que o brother preparava: "A comida ficava lá, joguei quase 3kg de feijão fora. Eu falei com ele para avisar que aquele momento poderia ser usado contra ele".

Comentou a vez em que flagrou Bia e Anny ouvindo sua conversa atrás da porta. "Foi muito infantil da parte delas. Fora isso, outro dia estavam ouvindo a conversa atrás da porta e depois fingiram que estavam entrando na despensa. É quinta série".

Sente que não tinha um grupo na casa: "Eu vi que era uma peça útil. Em algum momento, o próprio Bin Laden falou: o Juninho é invisível. Eu conseguia passar por diversos cômodos com tranquilidade, o pessoal me engolia e via até onde ia dar, talvez me quisesse como aliado".

A filha de Juninho participou do Encontro hoje

Maria Clara falou que estava afastada do pai. "A gente estava com menos contato. Foi um poquinho antes. Meu avô tinha falecido, e ai veio o Natal e foi quando a gente se reaproximou."

Ela criticou as sisters que brigaram com Juninho. "Eu acompanhei todas as festas ao vivo. O que aconteceu é que a Lady não quis ficar com ele no final. Eu achei muito coerente que ele desistisse. Até porque eles não tinham nada ainda. Achei as consequências ruins, por causa do que interpretaram. Achei um barraco que não precisava acontecer. Elas escolheram esse momento pós ao vivo para falar. Acho que foi um pouco proposital."

