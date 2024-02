Irmão de Marilia Mendonça diz que ex-cover ameaçava fãs da cantora

João Gustavo, irmão de Marilia Mendonça, divulgou uma nota em seu Instagram nesta quarta, 7, afirmando que equipe de Lorena Alexandre, ex-cover da cantora, estaria fazendo ameaças aos fãs da sertaneja. O cantor afirma que a mãe, Dona Ruth, "jamais permitirá que os fãs sejam ameaçados ou desrespeitados, assim como vinha ocorrendo por parte de representantes da Sra.Lorena Alexandre que, não satisfeitos com o posicionamento dos fãs, passou a intimidá-los e ameaçá-los".

O texto refere-se ao maior fã-clube de Marilia Mendonça, chamado "Rebanho", que tem contato próximo à família da cantora e ajuda a divulgar suas músicas.

"A família saiu em defesa dos fã clubes de Marília e questionaram a Sra. Lorena acerca do que estava fazendo, momento em que a mesma passou a atacá-los também", diz o texto.

O texto reitera que a família de Marilia recebe com carinho as homenagens feitas à cantora, inclusive de quem deseja ser cover da cantora, e reforçam que nunca pediram dinheiro para autorizar as homenagens. "Desde o falecimento da artista Marília Mendonça, a família tem recebido e apoiado diversos tipos de homenagens à memória da cantora", diz o texto.

"Existem diversas pessoas que prestam homenagens à Marília, geralmente se caracterizando como a artista, mas que respeitam não apenas seu maior Legado - que são os fãs - como também buscaram, junto à família, autorizações para o uso da imagem e da marca." O texto citou como exemplo as covers Mariana Brandão, Juliana Cavalheiro e Samara Kalil.

Leia o comunicado oficial aqui .

Entenda a confusão

A briga teria sido iniciada pelo título de "cover oficial" que Lorena usava nas redes sociais. João Gustavo teria se irritado após descobrir que Lorena estaria fazendo publicidade caracterizada como a irmã.

O irmão de Marilia chegou a zombar do título no X, antigo Twitter: "Só para finalizar, sou cover oficial do Caio Castro", escreveu.

Porém, após reportagem do programa Domingo Espetacular, a situação ficou ainda mais inflamada. Em entrevista à Record, a cantora conta que se sentiu humilhada por provocações da família, e alega que usava o título de "oficial" por ter sido a primeira a se apresentar como cover da cantora.

O trabalho de Lorena ganhou projeção maior após a morte da Marilia, mas ela afirma ser cover desde 2019. Lorena, inclusive, alegou que Marília chegava a curtir suas postagens e que as duas tinham um encontro marcado para se conhecerem dias antes da morte da artista, em novembro de 2021.

Na semana passada, Lorena Alexandre comunicou que não se apresentaria mais como "cover oficial" de Marilia Mendonça. O anúncio foi dado por meio de uma nota publicada no Instagram. Lorena detalhou ter recebido ataques e ameaças direcionados a ela e ao filho após a repercussão do caso.

No dia 20, João expôs uma mensagem enviada por Lorena em que a cantora pedia para que ele interrompesse as postagens. "Se você quiser saber o porquê de ‘oficial’, me chama aqui. [...] Não fique passando vergonha na internet, porque, o que eu faço pela Marília, você não faz nem metade", escreveu a artista em uma mensagem direta no Instagram.

Com a confusão, a família de Marilia Mendonça informou que vai levar o caso à justiça.