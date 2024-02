Gracyanne Barbosa dançou no Tchakabum por dinheiro: 'Aluguel atrasado'

Gracyanne Barbosa recordou o início de sua carreira e contou que já foi despejada devido ao aluguel atrasado.

O que aconteceu

A musa fitness contou que vendia carros aos finais de semana, trabalhava em uma loja de roupas de segunda a sexta e ainda estudava Direito na parte da manhã.

Para conseguir malhar, Gracyanne trocou o emprego por uma vaga na academia. "Já entreguei marmita e, durante uns sete anos, eu limpava a academia de um clube para treinar lá", explica, em participação no Pod Delas.

Para garantir a independência financeira, Gracyanne aceitou o convite para se juntar ao Tchakabum. "Foi quando eu comecei a dançar. O empresário viu meu perfil na academia e disse que eles queriam uma pessoa com o meu perfil. Eu disse que jamais teria coragem de participar. Teve um dia que esse cara disse que estava com problemas com a dançarina e pediu para eu substituí-la em dois programas de TV", detalhou.

Por dificuldades financeiras, a modelo aceitou viajar com o grupo. "Eu estava com o aluguel super atrasado, já fui despejada e ele falou que era R$ 100 cada programa. Nunca tinha visto a música, não conhecia o grupo e no hotel o dançarino do grupo me ensinou a coreografia durante a noite toda", recordou.

Queria me formar em Direito e prestar concursos públicos, queria segurança financeira. Nunca mais quero passar necessidade e não ter o que comer e não ter onde dormir. Fiz revistas masculinas por dinheiro , admite Gracyanne.

A primeira vez da influenciadora digital em cima do palco foi horrível, relata: "Errei tudo, fiquei muito nervosa no programa do (Luciano) Huck, na Band. Têm coisas que só Deus explica. O Luciano me adorou. Me lembro que me deram para usar um shortinho que eu nem usava, só usava bermuda".

Atualmente, Gracyanne não quer pensar em problemas e pensa em, enfim, se divertir. "Hoje quero aproveitar a vida. Eu não tive essa fase de sair com as amigas, sempre trabalhei. Fazia faculdade, não passei por esse momento de tomar um drink", concluiu.