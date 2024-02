Dica: animes curtos para maratonar em feriados

Às vezes num feriado prolongado o que a gente mais quer é deitar no sofá, ligar um serviço de streaming e assistir a algo bem curtinho e legal para matar o tempo. Pensando nessa situação, Splash reuniu alguns animes que têm poucos episódios, um bom ritmo e podem fazer a alegria do seu descanso. Vamos à lista!

Cena promocional do anime Sk8 The Infinity

"SK8 the Infinity"

Se gosta de ação, personagens divertidos e esportes radicais, "SK8 the Infinity" é a pedida certa. A série começa quando Reki, um fã de skate, conhece Langa, um canadense praticante de snowboard. Um belo laço de amizade nasce e Reki começa a ensinar as manobras para Langa participar de competições insanas em um terreno abandonado.

Embora seja realista com a parte esportiva, "SK8 the Infinity" bebe do absurdo para mostrar como as pessoas do dia a dia têm dois lados. E, para melhorar, há um vilãozão daqueles bem exagerados nesse anime, e a competição final é de tirar o fôlego. Com apenas 12 episódios, o anime está na Crunchyroll com dublagem e legenda.

Anime Lycoris Recoil

"Lycoris Recoil"

Uma das melhores séries de 2022 também é uma ótima escolha para quem busca uma história fechadinha e cheia de ação. Aqui o Governo japonês criou um plano inusitado para acabar com a criminalidade, contratando um exército de órfãs para exterminar os bandidos antes que eles cometam crimes. A história começa quando Takina desobedece sua líder e acaba ganhando uma dupla pra lá de irritante, a comunicativa Chisato. Juntas essas Chiquititas anti-crime vão descobrir um grande esquema envolvendo figurões do governo e um atentado de anos atrás.

Apelidado pelos otakus de "John Wick dos animes", "Lycorys Recoil" é uma série surpreendentemente divertida. As cenas de ação estão entre as melhores dos últimos anos e há todo um subtexto romântico entre as duas protagonistas da história que é fofo de acompanhar. É como se pegássemos um bom filme de dupla de policiais e fizesse um anime. "Lycoris Recoil" tem 13 episódios e está disponível na Crunchyroll com dublagem e legenda.

Anime Cyberpunk Mercenários

"Cyberpunk Mercenários"

Vencedor do Crunchyroll Anime Awards de 2023, esse anime produzido pelo estúdio Trigger (de "Kill La Kill") é um derivado do criticado jogo "Cyberpunk 2077", mas não é necessário ter experimentado o game para entender aqui. A história mostra David Martinez, um adolescente latino americano que passa por traumas e se transforma em um mercenário nesse mundo distópico.

Esse anime é arte demais. A forma como a direção alterna entre cenas muito poéticas e uma porradaria franca e sem limites é muito bonita, e as cenas de ação são de deixar qualquer pessoa com o coração na boca. E o melhor: a história se encerra sem qualquer chance de ser retomada, um alívio para quem gosta de tramas fechadas. "Cyberpunk Mercenários" tem 10 episódios e está disponível na Netflix com dublagem e legenda.

Anime Blue Period

"Blue Period"

E se em vez de lutas você quer ver uma história de pessoa descobrindo talentos na escola? "Blue Period" começa quando o adolescente Yatora Yaguchi percebe que não tem muito propósito em sua vida. Mas isso muda quando ele visita o clube de arte da escola e se encanta com a pintura, desejando então entrar na Universidade de Tóquio para estudar esse disputado curso.

"Blue Period" tem aquilo que os japoneses sabem fazer de melhor: histórias de personagens muito apaixonados por seus sonhos. Em uma obra assim vamos encontrar pessoas engajadas em seus hobbies, e como espectador vamos descobrir todos os detalhes daquele mundo que pode ser alienígena para nós. Ou seja, você vai sair daqui quase um especialista em arte contemporânea! O anime tem 12 episódios e está disponível na Netflix com dublagem e legenda.

Cena do anime given

"given"

Às vezes num feriado você quer se afundar em uma história de amor com jovens, então "given" pode ser uma alternativa. No começo da história o guitarrista Ritsuka está descansando na escola e encontra Mafuyu, um jovem acompanhado de uma guitarra. Ele se torna professor de música de Mafuyu e, aos poucos, vamos descobrindo as motivações do tímido rapaz.

Esqueça "Heartstopper", pois "given" está longe de ser aquela comédia romântica leve e gostosa. Em alguns momentos a história toma uns caminhos muito pesados, diferente do climinha do começo da trama. Em compensação, o êxtase de assistir à apresentação musical da banda nos episódios finais é uma sensação indescritível. "given" tem 11 episódios e está na Crunchyroll, com dublagem e legenda.

Cena do anime Gokushufudo - Tatsu Imortal

"Gokushufudo - Tatsu Imortal"

Tem pouco tempo e quer algo ainda mais curto para maratonar? "Gokushufudo - Tatsu Imortal" é um anime de 15 episódios curtinhos de poucos minutos sobre um ex-membro da yakuza abandonando a vida de criminalidade para se tornar um homem de casa, cuidando de tudo para sua esposa que trabalha fora.

A graça aqui é acompanhar esse homem mal encarado e com um olhar violento fazendo as coisas mais triviais do dia a dia, como ir ao mercado e preparar uma jantinha gostosa. Rende boas risadas e está disponível na Netflix.