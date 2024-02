Moulin Rouge! Começa a Festa da Líder Fernanda no BBB 24

Ao clima de Moulin Rouge, a Festa do Líder fez sua estreia no BBB 24 (Globo) hoje (7), com um evento em homenagem à Fernanda.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O início da festa foi mostrado na edição ao vivo de hoje (7).

O tema escolhido para a celebração da sister foi "Burlesco", um gênero que é caracterizado por obras focadas em sátiras e de tom paródico, com o filme "Moulin Rouge", citado pela sister, que foi a inspiração do evento.

Os brothers entraram na pista ao som de "Lady Marmalade", tema do filme.

A decoração contou com tons de vermelho e preto e reproduziu cenários característicos do longa.

Fernanda recebeu um vestido com brilhos e uma cartola como figurino.

Tradicionalmente, nas últimas edições, a Festa do Líder acontecia às quartas-feiras, com um evento montado especialmente para o Líder da semana.

Até então, no BBB 24, as festas de quarta-feira não haviam sido para o Líder em exercício, sendo festas sem uma temática e com shows de artistas.

Antes da festa, Fernanda explicou o tema aos brothers e citou o filme.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Juninho, quem é o favorito ao prêmio? Resultado parcial Total de 12190 votos 10,59% Alane 2,44% Beatriz 29,91% Davi 0,47% Deniziane 3,28% Fernanda 0,18% Giovanna 0,44% Giovanna Pitel 8,62% Isabelle 0,46% Leidy Elen 0,07% Lucas Henrique 0,18% Marcus Vinicius 5,50% Matteus 0,16% MC Bin Laden 0,18% Michel 0,46% Raquele 0,97% Rodriguinho 3,65% Wanessa Camargo 32,44% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 12190 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash