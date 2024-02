Cauã Reymond se rende ao K-pop e acompanha filha, Sofia, em show em SP

Cauã Reymond se rendeu à febre do K-pop e acompanhou a filha, Sofia, 11, no show do grupo Twice, que acontece em São Paulo.

O que acontece

O ator de 43 anos postou em suas redes sociais a chegada ao Allianz Parque e partes do show que acompanha ao lado da filha, fruto de sua relação com Grazzi Massafera. "O que um pai não faz por uma filha... K-pop na cabeça, vamos com tudo", afirmava Cauã.

"Missão dada é missão cumprida", comentou Cauã enquanto posava ao lado da irmã caçula, Lara Rodi, que também foi ao show. Os fãs ficaram empolgados em ver o ator na apresentação: "Cauã no show do Twice, que tudo!", comentou um; "o pai dos sonhos", afirmou outro.